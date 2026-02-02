Scott Bessent volvió a rescatar a Milei ante el FMI: le giró 808 millones de dólares para cubrir un vencimiento

El Tesoro de Estados Unidos vendió DEGS para asistir a la Argentina en un pago de intereses que vence el 1 de febrero. Es la tercera ayuda en tres meses.

El Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, vendió Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina. La operación se concretó el 29 de enero. Con esos fondos, el país cubre casi en su totalidad el pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) que vence este domingo 1 de febrero.

El monto del vencimiento asciende a US$ 833 millones. La asistencia permite afrontar el compromiso sin afectar en gran medida las reservas internacionales que el Banco Central acumuló en enero.

La operación marca la tercera ayuda directa de Bessent en tres meses. En octubre pasado, Argentina recibió DEGs por unos US$ 1.185 millones y los utilizó para pagar al FMI el 1 de noviembre. Antes, durante la campaña electoral estadounidense, el funcionario habilitó al Banco Central a activar US$ 2.500 millones del swap de monedas, que se canceló después mediante deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS). Con esta medida se evitó una devaluación que parecía inminente.

La ayuda apunta a preservar las reservas netas del Banco Central

Durante enero, el Banco Central acumuló US$ 1.100 millones tras ajustes en la política cambiaria, modificación del esquema de bandas al ritmo de la inflación de los dos meses previos y un plan de compras en el mercado. De haber usado esas divisas para el vencimiento con el FMI, el pago habría consumido cerca del 75% de lo adquirido en el mes.

El equipo económico cuenta con un remanente de alrededor de US$ 300 millones del préstamo REPO otorgado por bancos de Wall Street –JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BBVA, Santander y Bank of China- a principios de enero. Esos fondos se utilizaron en parte para cancelar un pago de US$ 4.200 millones a bonistas el 9 de enero.

A fines de febrero, el Banco Central enfrenta otro compromiso de US$ 990 millones por los bonos Bopreal colocados entre empresas. La asistencia de Estados Unidos apunta a preservar las reservas que compró el Banco Central en el mes y a mantener estabilidad en el manejo de los vencimientos externos inmediatos.

Cómo funciona la venta de DEGs

Los Derechos Especiales de Giro (DEGs), también conocidos como SDR por su sigla en inglés, son un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969 que se basa en una canasta de cinco monedas: el dólar estadounidense, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina. El FMI fija diariamente este valor según las cotizaciones de mercado de esas monedas. Los países utilizan los DEGs para complementar sus reservas oficiales, obtener liquidez en divisas fuertes o realizar pagos al propio FMI.

En operaciones como la venta realizada por Estados Unidos, un país con excedente de DEGs transfiere ese activo a otro que lo necesita, a cambio de monedas convertibles. Esta mecánica facilita el acceso a recursos sin recurrir directamente a mercados o endeudamiento adicional, y permite optimizar el uso limitado de liquidez real y preservar las reservas netas mejor que en un pago directo al FMI.

Según datos del Tesoro norteamericano, Argentina fue el primer país en recibir fondos por esta vía en 2026. Se trata de la cuarta venta que concreta Estados Unidos con otra nación en los últimos cinco años.

Fuente: Perfil







