Scioli: “No me molestó que me sacaran Deportes”

El funcionario confirmó que trabajará “codo a codo” con Manuel Adorni. Evitó aclarar qué pasará con Turismo y Ambiente. Y qué respondió cuando le consultaron sobre los rumores de dejar esa cartera en manos de Diego Santilli.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, salió a desmentir este lunes que existan tensiones dentro del Gobierno tras la reorganización que dispuso el presidente Javier Milei en su área. Según explicó, la reasignación de funciones “no” lo incomodó y permitirá una mejor articulación interna.Ads

Scioli confirmó que el área de Deportes quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, aunque evitó precisar qué ocurrirá con las áreas de Turismo y Ambiente.

“No me molestó que me sacaran Deportes, para nada. Yo trabajo con todas las áreas del Gobierno, más allá de una responsabilidad directa. Trabajo con Transporte, con bancos, con empresas”, sostuvo en declaraciones publicadas en TN.

El funcionario agregó que la nueva estructura apuntala la coordinación con la Jefatura de Gabinete: “Trabajar codo a codo con el jefe de Gabinete me facilita a que él me ayude en articulación con todas las áreas del Gobierno. Se están dando todas las condiciones para traer cada vez más eventos deportivos a la Argentina”.

Consultado por los rumores que indican que Turismo y Ambiente podrían pasar a manos de Diego Santilli, Scioli se limitó a remarcar: “Tengo una excelente relación con todos, incluso con el flamante ministerio del Interior”.

Fuente: La Noticias 1