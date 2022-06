Scioli: “La única aspiración o ambición personal que tengo es que al Gobierno le vaya bien”

El ministro de Desarrollo Productivo aseguró que “de ninguna manera” está pensando en las elecciones de 2023. Respaldó al Presidente y negó un choque con Massa.

El flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, volvió a esquivar definiciones sobre una eventual candidatura presidencial en 2023 al asegurar que “sería una irresponsabilidad y un contrasentido” hablar de ese tema tras aceptar ocupar el lugar que dejó su antecesor, Matías Kulfas. “La única aspiración o ambición personal que tengo es que al Gobierno le vaya bien”, aseguró.

“No quiero que haya ninguna especulación. De ninguna manera estoy pensando en eso, sería una irresponsabilidad y un contrasentido con lo que me movilizó a aceptar esta convocatoria del Presidente”, afirmó en una entrevista con el diario Clarín, donde aseguró que no “reniega” de los comentarios que lo presentan como un posible sucesor de Alberto Fernández porque “es normal” que se hagan sobre alguien que “fue dos veces gobernador y casi Presidente”. “Asumo esta función con mucho humildad, compromiso y enfocado en que tengo que hacer bien este trabajo. No tengo una aspiración personal”, reiteró.

Desde su desembarco en el gabinete nacional para reemplazar al eyectado Kulfas, -como relató Letra P- el ahora exembajador en Brasil es visto como una posible síntesis de las internas del FdT a raíz de su experiencia política, sus buenas relaciones con las distintas tribus oficialistas, el empresariado y los números positivos que logró durante su trabajo en San Pablo. A pesar de esto, durante su asunción manifestó no tener “ningún tipo de aspiración política”, algo que repite desde entonces.

Scioli defendió la gestión de Alberto Fernández y la actualidad del oficialismo donde “más allá de lo coyuntural, hay un espíritu de unidad”. “En 2019 la gente nos dijo “únannse”, recordó y agregó: “Cristina lo interpretó muy bien e impulsó una ingeniería electoral que fue muy exitosa. Y Alberto tiene la capacidad de gestión para escuchar a todos los sectores, encontrar la síntesis y tomar iniciativas”.

Asimismo, negó que su llegada generara un cortocircuito con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien en el pasado buscó destronarlo en la provincia de Buenos Aires. Como detalló Letra P, el diputado provincial del Frente Renovador (Fr) Rubén Eslaiman acusó al exmotonauta de ser “el peor gobernador de la historia”. Por su parte, Scioli aseguró que no le “consta” que su nombramiento levantara viejos vientos de discordia, a los que calificó como “dimes y diretes”.

Uno de los principales problemas que deberá afrontar desde el ministerio será la falta de gasoil que ya afecta a 21 provincias de todo el país y que amenaza con generar desabastecimiento y detener el ritmo de la industria. Sobre este tema aseguró que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, “anunciaron decisiones” durante la última reunión de Gabinete y explicó la problemática a partir del “crecimiento” que registra el país y que “exige más energía, más gasoil y más divisias”.