Scatturice, el hombre tabú en los medios que el Gobierno busca blindar

Antes de las elecciones, medios opositores buscan darle “señales” al gobierno con despidos de importantes periodistas que hablaron del escándalo de las valijas. La repentina salida del periodista Jairo Straccia, el caso del que se habló esta semana.

“No se puede hablar de Scatturice y el caso de las valijas”. Esa frase fue repetida a este medio no sólo desde fuentes de Radio Con Vos, sino también de C5N. Y este lunes se tocó una fibra muy sensible en la señal que adquirió este año el empresario Gabriel Hochbaum, cuando se conoció la repentina salida del periodista Jairo Straccia en un marco de “ajuste” que incluyó a otros 28 trabajadores e implicó el levantamiento de cuatro programas.

¿Es mera cuestión de rentabilidad? La versión oficial que difundieron las autoridades de la radio y que le manifestaron en privado al conductor de Buenas Tardes China y columnista de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? -el programa de Ernesto Tenenbaum– es esa. Un ajuste en un momento económico difícil para todos los medios. Straccia tomó la decisión de irse de la radio por esas medidas.

“Me dieron la noticia el martes, el miércoles les avisé a todos que se terminaba el programa. Ellos me ofrecieron seguir en la radio, pero como me levantaron el programa yo decidí irme. No tengo claro el motivo, me dijeron que era por temas presupuestarios”, confirmó el periodista, en diálogo con PERFIL.

Sin embargo, hay algo más: en su programa habló de uno de los temas que más sensibilizan al gobierno. De un tema que estaba blindado en la mayoría de los medios, incluso los que tienen una línea editorial opositora: el escándalo de las valijas que entraron de Miami a la Argentina sin ningún control.

Exactamente lo mismo que pasó con el periodista Mariano Hamilton en C5N, cuando en el programa Duro de Domar nombró al empresario Leonardo Scatturice y hasta dijo que es jefe de Laura Belén Arrieta, la protagonista del escándalo de los bolsos.

Según explicaron fuentes del canal a este medio, Hamilton fue suspendido por eso y luego desvinculado, harto de que no pudiera hablar ni de ese caso ni de algunos temas judiciales sensibles que tuvieran que ver con la Corte Suprema de Justicia o el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. “Era un campo minado”, detallaron.

Tenembaum, en el último programa de su columnista, lamentó la decisión de la radio y afirmó que “la radio se está perdiendo algo con esto”.

Quienes conocen de cerca los movimientos de los empresarios de medios mencionaron a PERFIL que la intención de algunos opositores es la de seguir haciendo periodismo crítico del gobierno, pero sin meterse en este tipo de cuestiones sensibles antes de las elecciones legislativas, ante la alerta de que, si al gobierno le va bien en los comicios, emerja una línea oficialista más dura en medios de centro y queden debilitados.

Claro que cada caso es particular: en C5N, la vuelta al mando de Cristóbal López habría normalizado esas irregularidades en las que se apuntaba a la conducción de Julián Leunda y Fabián De Sousa, mientras que en Radio con Vos habrá que esperar para ver cómo se toman los cambios de programación, no sólo la audiencia sino sus principales figuras como Tenenbaum, Reynaldo Sietecase y Alejandro Bercovich.

Los perros de Milei y la disputa de poder entre Santiago Caputo y Karina Milei

Pero el caso de Scatturice no es el único que tendría un blindaje mediático importante. Otros de los temas que molestan en presidencia es el de los perros, algo que quedó evidenciado cuando el vocero Manuel Adorni dijo que no importaban la cantidad de perros que había viviendo en la Quinta de Olivos, y denunció que había un sinfín de pedidos de acceso a la información de parte de la prensa en torno a este tema que no serían respondidos por tratarse de una cuestión “privada”.

No obstante, en la actualidad hay una disputa de poder y una gran tensión entre distintos sectores libertarios. Por ejemplo, entre el de Karina Milei y el de Santiago Caputo, el asesor estrella al que le señalan el manejo de los organismos de inteligencia estatales -y paraestatales también- que termina repercutiendo en los medios. Si Scatturice es un hombre cercano a Caputo, eso podría explicar de dónde viene el blindaje.

Otros casos de periodistas a los que repentinamente les levantaron el programa por presiones del gobierno son los de Viviana Canosa en El Observador, Marcelo Longobardi en Radio Mitre, Santiago Cúneo en A24 y Carlos Maslatón en C5N. Este último hasta lo denunció públicamente.

El escándalo de las valijas

El caso de las valijas que entraron sin control al país reveló la relación de Laura Arrieta con Leonardo Scatturice, un exagente de la SIDE y accionista de Flybondi, y su rol como organizadora de la CPAC (la Conferencia de Acción Política Conservadora, que tuvo su versión local en un hotel de Puerto Madero), un evento que consolidó los lazos entre Milei y Trump, que sugieren una red de influencias que trasciende las fronteras.

Scatturice, señalado como asesor clave de Santiago Caputo (estratega estrella de Milei), aparece como una figura central en esta trama que combina privilegios VIP, omisiones deliberadas y posibles delitos aduaneros.

Mientras el Gobierno oscila entre negar los hechos y relativizarlos, las pruebas recopiladas por los fiscales y las imágenes de las cámaras de seguridad son irrefutables.





Por Julian D’Imperio-Perfil