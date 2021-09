Scaloni: “Nosotros somos los damnificados”

Mientras que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que la delegación del seleccionado argentino viajará a Buenos Aires “en cuanto esté listo el chárter en el aeropuerto de San Pablo”.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, lamentó este domingo la suspensión del superclásico ante Brasil y aseguró que su equipo fue el “damnificado” ya que querían “deportar” a los cuatro jugadores involucrados en el conflicto.

“Yo no busco culpables. Es muy triste lo que acaba de suceder. Tendría que haber sido una fiesta. Quiero que entiendan que yo tengo que defender a los jugadores”, explicó Scaloni en declaraciones a TyC Sports.

El DT contó que los agentes de Anvisa ingresaron al campo de juego ya que querían “deportar” a los jugadores argentinos involucrados en el conflicto.

#SelecciónMayor @lioscaloni 🎙️: "Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido. A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención".

— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 5, 2021