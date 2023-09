Scaloni dirigió el primer entrenamiento con Messi en el país en la previa del debut ante Ecuador

Con Lionel Messi, la Selección argentina tuvo su segunda práctica en el predio de AFA en Ezeiza. Lionel Scaloni prepara el equipo que enfrentará a Ecuador el jueves en el estadio Monumental por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Cómo sigue el cronograma de la Selección argentina

Luego de su primera práctica con Lionel Messi, estos serán los próximos pasos del combinado campeón del mundo.

Martes 5 de septiembre

16.30– Entrenamiento (abierto los últimos 15 minutos a los medios acreditados)

Miércoles 6 de septiembre

*Conferencia Lionel Scaloni al mediodía (horario a confirmar)

16.30– Entrenamiento (cerrado)

Jueves 7 de septiembre

Argentina vs. Ecuador en estadio Monumental de River Plate

Viernes 8 de septiembre

17.00– Entrenamiento (cerrado)

La probable formación de la Selección argentina ante Ecuador y la duda de Scaloni

Si bien el cuerpo técnico de la Albiceleste suele mantener un hermetismo que llega a que los futbolistas se enteren el mismo día del partido cómo será el equipo, todo indica que el entrenador repetiría el once que salió a jugar contra Francia la final del mundo. La principal duda es quién ocupará la delantera, aunque Julián Álvarez pareciera sacarle ventaja a Lautaro Martínez. El volante central es otra inquietud: si bien Enzo Fernández suele ocupar ese lugar y Alexis Mac Allister se ubica como interno por la izquierda, en sus clubes (Chelsea y Liverpool, respectivamente) juegan en las posiciones inversas y Lionel Scaloni debe definir a quién prefiere en el eje.

La formación sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez.

Nicolás González habló de la convocatoria de Lucas Beltrán, compañero en Fiorentina

Para Beltrán es todo nuevo, pero se disfruta. Lo felicité muchas veces ya, es como un hermano ahora que juega conmigo. Hay que disfrutar de esto, porque nunca sabés cuándo podés volver a ponerte la camiseta. Él está muy feliz.

Hoy yo soy feliz por tener esta camiseta, lo que pasó ya está. Después de ese momento me propuse disfrutar mucho más y ahora estamos con ganas de que llegue el jueves.

Estoy muy agradecido a mis compañeros y el cuerpo técnico porque desde el momento uno de la lesión siempre me hicieron sentir muy cerca, me tuvieron presentes para los festejos.

A Lautaro lo quise matar el fin de semana, pero lo quiero mucho, es mi amigo y viajamos juntos para acá después del partido Inter – Fiorentina.

Estamos capacitados para enfrentarnos a todas las selecciones y tenemos dos días más para pensar en Ecuador.

Siempre hay que dar vuelta la página, pero siempre es lindo ver las tres estrellas, ¿no?

“Comienza un nuevo camino”: las mejores frases de Enzo Fernández

El volante central del Chelsea declaró después del entrenamiento.

Comienza un nuevo camino. Disfrutamos muchísimo lo que pasó, pero ahora estamos pensando en las Eliminatorias y sabemos que vendrán grandes cosas.

Estoy jugando más adelante, pero no cambia nada: desde chico jugué de cinco o de ocho. Hay diferencia, pero me siento cómodo.

Leo es el técnico y elige el once. Estamos todos acá con predisposición, venimos de la mejor manera.

Siempre hay que ajustar y seguir mejorando. Somos un gran equipo y vamos a seguir trabajando.

Obviamente sabemos lo que genera el Mundial, te abre las puertas de muchos lugares como me pasó a mí pasando de Benfica al Chelsea, siempre para mí fue un sueño jugar en la Premier.

Las Eliminatorias son muy importantes y vamos a representar a Argentina de la mejor manera.

Nos dijo que comenzaba un nuevo camino, otro presente, y que lo pasado había pasado. Ahora tenemos la mentalidad de seguir ganando cosas.

Ecuador viene desde hace años con diferentes jugadores y técnicos, pero tienen un gran equipo.

Messi es una bestia, ya no sorprende nada de él. Disfrutamos de lo que genera y estoy muy feliz por todo lo que está viviendo ahora en otro club y otra ciudad, se lo ve contento y feliz con su familia.

Lucas Beltrán vino por primera vez y estamos muy contentos de que esté acá con nosotros. Es un gran jugador, una gran persona y vamos a apoyarlo para que muestre todo su potencial.

Enzo o Alexis: ¿quién será el cinco de la Selección argentina?

Si bien Lionel Scaloni terminó jugando la Copa del Mundo de Qatar 2022 con Enzo Fernández de cinco y Alexis Mac Allister más corrido hacia la izquierda, lo cierto es que ambos cambiaron de club luego de la consagración y enrocaron posiciones. Desde que llegó al Chelsea, el exfutbolista de River empezó a jugar más suelto por pedido de Mauricio Pochettino. A la inversa, el exmediocampista de Boca se convirtió en el volante central del Liverpool, aunque apenas lleva cuatro partidos oficiales jugados.

El entrenador de la Selección argentina debe decidir si mantiene el mediocampo que brilló en Doha o si los invierte para adaptarse a lo que vienen haciendo en sus clubes.

El posteo del Dibu Martínez al llegar al predio de la AFA

Dibu Martínez llegó a la concentración de la Selección argentina. (Foto: Twitter de Dibu Martínez)

El arquero de la Selección argentina se sumó esta mañana al resto de sus compañeros y más tarde publicó una foto con una linda frase: “En casa”.

Chiqui Tapia: “La Selección tiene mucho futuro”

“El scouting es clave. Empezamos a seguir a 260 chicos de los que quedaron 38. La selección tiene mucho futuro”, remarcó el presidente de la AFA.

Chiqui Tapia: “Messi quiere ganar todo lo que juega”

Leo Messi y Chiqui Tapia en Argentina. (Foto: X/@tapiachiqui)

“Messi quiere ganar todo lo que juega. Y viniendo a la Selección es feliz, viene a su casa, se lo ve feliz”, destacó el presidente de la AFA.

Chiqui Tapia: “Sueño que Messi juegue el próximo mundial”

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino fue a cenar con Messi en Miami. (Foto: Twitter)

“Sueño que Messi juegue el próximo mundial, depende de él”, dijo el presidente de la AFA.

Chiqui Tapia reveló cómo fue la elección de Scaloni como DT de la Selección

“Es un tipo muy especial, un gran líder, positivo… Yo lo venía viendo desde que estaba en el cuerpo técnico de Sampaoli, él tenía un rol muy importante. Estaba cerca de los chicos. Cuando estaba en Sevilla, era él quien veía a los rivales. No cualquiera cumple esa función, tenés que leer muy bien el juego. Decían que ‘no tenía experiencia’. Para mí, sí la tenía. El primero que me dijo que Scaloni debía ser el DT fue César Luis Menotti. Me dijo que tenía que tener contrato hasta el Mundial, que no podíamos ir dándole partidos o de a competencias. Y yo estaba convencido de que debía ser él”, contó el presidente de la AFA.



Chiqui Tapia: “Martino inició el recambio posicional”

Tapia habló de la importancia que tuvo el Tata Martno en la Selección argentina. (AFP)

Chiqui Tapia valoró el proceso que inicio Gerardo Martino en la Selección argentina: “Había iniciado el recambio posicional y generacional en lo que era el plantel”.

La probable formación de Ecuador vs. Argentina

Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, William Pacho, Robert Arboleda, Félix Torres; Jordy Alcivar, José Cifuentes, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñan; Ángel Mena, Enner Valencia.