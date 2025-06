Scaloni confirmó que Messi volverá a ser titular en el partido ante Colombia por las Eliminatorias

El entrenador de la selección argentina tuvo un nuevo encuentro con los medios en el predio de la AFA

El director técnico del combinado nacional albiceleste dialogó con los medios en la antesala del duelo contra Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas. El estratega de Pujato confirmó la presencia de Lionel Messi en el equipo, aunque no confirmó el once titular.

Además, Lionel Scaloni habló sobre la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid, la inclusión de nuevos futbolistas al plantel y por dónde pasarán las claves en el duelo contra los Caferetos.

Las claves contra Colombia: “Los enfrentamos muchas veces, más allá del último partido en Barranquilla, donde hay muchos factores como el calor. Es un grandísimo equipo que tiene grandes jugadores. La clasificación es un poco engañosa, ha tenido partidos que mereció más. Si conseguía esos puntitos estaría segunda. El análisis a veces es injusto, sigue siendo una selección top. Es muy dificil hacer los análisis. Es una selección temible, se conocen muy bien y saben a lo que juegan”.

El paso del tiempo para Messi y Cristiano Ronaldo: “Para mí, van a dejar de ser buenos cuando se retiren. Más allá de la edad, son tipos que no solo representan mucho jugando, sino estando. Desde acá felicito a Portugal y a Cristiano porque han hecho un partidazo, también a España. En relación con ellos, estamos igual, estamos para competir de igual a igual con ellos”.

El físico de Lautaro Martínez y la posibilidad de sumar un nuevo delantero: “Lo del tercer nueve es según como lo miren. Ángel Correa es nueve. Leo es nueve y diez, es delantero. Julián y Lautaro son nueve. El equipo tiene posibilidades ahí. Lo que buscamos es un jugador que pueda jugar en otra posición también. Seguimos a muchos jugadores. Lautaro está bien y le hemos dado unos días libres porque así lo merecía, es el que más tarde terminó. Va a estar disponible para mañana”.

La probable vuelta de Leandro Paredes a Boca: “Creo que esta pregunta las respondí un montón de veces. No nos metemos en la decisión de los jugadores, porque detrás de una decisión hay un montón de cosas. Familiar económica. Ya lo dijimos un montón de veces. Si él vuelve, analizaremos su rendimiento y punto. Si nos quieren contar, nos cuentan, pero no es importante donde esté, es importante que juegue”.

Sobre jugar contra equipos Europeos: “Si digo que no es importante, mentiría, pero si te digo que es fundamental, también. Los números y la estadística está ahí. No me desvivo de jugar con los europeos. Si no se puede, no se puede. Si hay alguna ventana, tampoco es buscar sí o sí un rival europeo. Lo más importante es que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer en la cancha. Nuestros jugadores compiten todos los fines de semana con ellos, entonces es relativo. Obvio que a nivel espectáculo es distinto para la gente”.

La línea de tres centrales en la defensa: “Puede ser una opción, pero a veces cuando lo haces porque tenés que defender o el rival te aprieta, no es mi preferido. A lo largo de la época en la que estuve acá, no es el sistema que prefiero. Tenemos los jugadores para hacerlo, como contra Holanda en el Mundial. Los chicos lo sabe hacer, puede ser una opción”.

En relación con la presencia de los jugadores de la Sub 20 e Ian Subiabre en los entrenamientos: “No me gusta hablar de forma puntual. Ha venido a trabajar con nosotros porque lo llamamos y nos gusta. Aunque también vino Valentino Acuña, Santi López, Julio Soler, Maher Carrizo. Son chicos que creemos que nos puede aportar y necesitábamos verlos. Estamos ilusionados con muchos de ellos”.

Qué dijo sobre la formación ante Colombia: “Últimamente no lo doy por un montón de, no digo problemas, pero siempre años atrás los daba. No tengo problemas, pero siempre hay algunos contratiempos. A veces uno lo da y capaz que el jugador no está y tiene que entrar otro. Y ese dice ‘bueno, yo no iba a jugar y ahora me metes’. Si supiera que los que están, están bien, los diría. Si es por la baja de Nico, va a salir entre Medina y Barco. El resto vamos a esperar, porque hay algún chico que no está al 100%, pero no va a haber muchos cambios”.

Si va a probar jugadores en los amistosos: “De los 20 y pico que somos, la mayoría no le va a parecer que es probar. Son chicos que siempre han estado con nosotros y juegan en grandes clubes. Al final, cambiás dos o tres y te parece que es siempre el mismo. No solo en el juego, sino que en los nombres también. Nos seguirá pasando eso. Si no hay ningún contratiempo, son estos los chicos que van a estar en carrera al Mundial. Nos encantaría contar con muchos más, pero los casilleros son los que están”.

Respecto a la lista de cara al próximo Mundial: “No, no. Teniendo la experiencia del Mundial pasado, no tiene sentido pensar a un año del Mundial sobre la lista. Creo que tiene que ser en el momento final, más allá de tener una idea. Puede haber muchas sorpresas, lesiones, bajos rendimientos. He tenido de experiencia el Mundial pasado y por suerte lo hemos sabido contrarrestar. Lo mejor es esperar hasta el final”.

El proceso entre Mundial y Mundial: “Al final, no se si a todos les pasa lo mismo, pero cuando te acordás de una foto que viste, te parece que fue ayer, pero pasaron un montón de cosas en el medio. Pasó tiempo y pasaron un montón de cosas: lo de Brasil en el Maracaná, la Copa América. Si te pones a pensar pasaron muchas cosas, aunque la realidad todos queremos que ese sea el último campeonato. Hay que jugar otro. Nos reímos, pero todos pensamos lo mismo, ojalá la alegría dure mucho más”.

Sobre la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid: “La reflexión es que si realmente se da, es un montón. Porque el Real Madrid es una cosa gigantesca. Hablamos del mejor uno de los mejores clubes del mundo. Es un enorme paso para él. Lógicamente, sigue teniendo 17 años y nosotros, desde nuestra parte, lo que hemos hablado con él es que si sigue así, con esas ganas y esa cabeza con ganas de aprender, seguramente le vaya bien. Intentamos remarcar que es un chico de 18 años y que tiene que seguir aprendiendo para ser todavía mejor. Contento si se da porque los grandes equipos miran el fútbol argentino. Esperemos que es el principio de alguien más, aunque si miramos años atrás, estuvieron Aimar, Saviola y muchos otros. Esperemos que siga siendo así porque para el fútbol argentino es bueno, más allá de perderlos y no tenerlos en el fútbol local no es bueno”.

El momento de la era Scaloni en relación con el funcionamiento colectivo: “El equipo hoy está en un momento que puede jugar de una misma manera estando Leo o sin él. Antes capaz que era un poco más complejo porque había que cambiar a varios jugadores. Hoy esa necesidad no la tenemos y el equipo funciona igual. Si es el mejor momento, no sabría decirlo. Después de la Copa América 2021 hemos tenido buenos partidos, como con Bolivia. Va por partido y no analizamos si es o no el mejor momento. Pero hemos mantenido una línea que es lo más importante y lo que más tranquilo nos deja”.

Sobre si Argentina es la mejor selección del mundo: “No me pongo a pensar en eso, no tiene mucho sentido. Más allá de ser la mejor o no, somos un equipo competitivo que puede jugar de igual a igual con cualquiera. Después podes perder con este tipo de selecciones. Es un tema que no me interesa y es un debate que no tiene mucho sentido. Somos una selección que competimos”.

A qué jugador quiere darle más minutos: “No tengo un jugador que diga… Por ganas tengo un montón, incluso muchos jugadores que no han venido o un juvenil que hemos visto entrenar y no quedamos con buen sabor de boca. Todos merecen una oportunidad, pero no es fácil porque el equipo tiene que tener un equilibrio y una estructura. Hay veces que romper eso no está bueno y puede traer problemas. Los jugadores que entran son los que realmente necesita el equipo”.

Sobre el encuentro contra Colombia y la regularidad de la selección argentina: “Es un poco extraño decir que está en un bache. Para mí, Colombia ha merecido ganar en un montón de partidos que no ha tenido suerte. Perdió partidos en los últimos minutos, como con Uruguay. La clasificación es un poco engañosa. Si hubiera ganado se ponía segundo. Entonces no dice la verdad la estadística. Es un buen equipo, de los mejores. Está a la altura de las mejores selecciones del mundo y nos va a poner las cosas complicadas. Todo lo que suceda internamente no estoy al tanto”.

La posibilidad de que Walter Samuel abandone el cuerpo técnico para sumarse al Inter de Italia: “Sí, hubo un llamado de Chivu, que fue su compañero y amigo para ver si lo acompañaba en el Inter. Walter agradeció el llamado del club, que es el de su vida, donde ha hecho gran parte de su carrera, pero él tiene un compromiso con nosotros y el quedarse dice mucho de él. De mi parte, le agradezco porque es una gran muestra de cariño. Le duele en el alma no poder ir, pero es un tema cerrado”.

La vuelta de Lionel Messi al equipo: “Leo va a jugar de entrada. No tenemos dudas, esperamos que la gente disfrute de él y del equipo”.