Santiago del Moro reveló qué tiene que tener un participante de Gran Hermano para llegar a la final

El conductor del reality de Telefe analizó exhaustivamente el programa y dio su tip para que los concursantes se lleven el título de campeón.

En medio del éxito que generó Gran Hermano 2022, Santiago del Moro habló a fondo de los participantes, la manera de manejarse dentro del juego y opinó sobre qué tiene que tener el jugador para llegar a la gran final.

“Todavía, muchos no han mostrado su verdadera personalidad. El otro día tuvieron en el piso a Juan Reverdito. Viste que cuando lo hablás con él, es un tipo que tuvo una vida muy complicada, muy difícil y es un tipo muy sensible. Eso no lo mostró en la casa”, comenzó diciendo el presentador del reality de Telefe en LAM.

“Yo me pregunto, ¿por qué no muestran eso en la casa?, ¿por qué van a jugar o van a hacer estrategias ‘berretas’ cuando no les sale?, ¿por qué no muestran quiénes son?”, agregó, analizando profundamente el programa.

“Creo que los que más lejos llegan, en definitivamente, son los que son más naturales y los que fluyen. Yo no sé si la gente premia tanto la estrategia, más allá de la jugada maestra que eso siempre está bueno, pero me parece que lo que premia la gente es la esencia”, continuó.

Y cerró: “Después sí, hay un momento en el que tenés que jugar porque no llegás. Pero entrar tan desesperados jugando tan tensos de entrada… mirá cómo les fue a los que hicieron eso, ¿no?”.