Santiago Cúneo: “Un buen peronista tiene que dejar que Perón descanse en paz y no nombrarlo más”

El periodista y precandidato a presidente pidió apoyo para superar las elecciones primarias del 13 agosto. “Pongánme en el debate para que haya debate en serio”, le pidió a la sociedad, durante un reportaje con Oscar González Oro

El precandidato a presidente por el MIJD Confederal, Santiago Cúneo, se prepara para competir en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Desde su espacio buscará superar el piso que impone la primera contienda presidencial del año y llegar a las generales de octubre. En una entrevista con Oscar González Oro, se explayó sobre su pensamiento desarrollista, explicó por qué ya no elige los insultos para referirse a sus adversarios políticos y envió un mensaje al peronismo. “Soy peronista, pero por convicción, no por camiseta. Yo no soy barrabrava. Y creo que el buen peronista tiene que dejar que Perón descanse en paz y dejar de nombrarlo”, afirmó durante un diálogo en Infobae.

– ¿Quién sos? (Los exorcistas empiezan así, preguntando quién sos)

– Soy un padre, primero que nada, de cuatro hijos, un tipo enamorado de mi familia de mi patria. Yo soy feliz siendo argentino y un tipo comprometido con frenar la caída vertical de una Argentina que nunca debió ser y que lamentablemente somos. Es así que, en virtud del agradecimiento de todo lo que he vivido en este país y todo lo que me ha dado – he recorrido del mundo, he vivido el éxito empresario, pasado por el fracaso y la quiebra, y siempre me ha dado una nueva oportunidad – no puedo otra cosa que ser agradecido y pelearla, pelearla y pelearla para pensar que mis cuatro hijos van a poder vivir un poquito la alegría que yo viví cuando era chico.

– ¿Cómo ven al papá combativo, enojado? Porque te veía cuando estabas en otro canal y estabas muy enojado, porque sos nacionalista, siempre andas con la bandera argentina, amás a tu país, a nuestro país, ¿Cómo viven ellos todo eso?

– Yo pasé por una etapa de enojo previa a la elaboración de lo que es mi planteo de solución. Si no te indignas no surge el espacio creativo para la idea, porque te acostumbras a la realidad y ya no la querés cambiar. Ya te mimetizas o aceptas el fracaso. Mi enojo me permitió salir de la frustración y en algún momento mi esposa, mi madre – que ya no la tengo – te decían “por qué”, “no te enojes tanto”

– Sí me acuerdo, desde aquí, al aire por la radio, te pedí Santiago aflojá

– Ese enojo tiene que ver con la enorme falta de respeto de una clase política que ofende la historia argentina. El nivel de decadencia en el que estamos viviendo a nivel dirigencial, político, empresarial, de los club de fútbol, del club de barrio, hay una decadencia que ofende la memoria de Borges, Fangio o de Favaloro, ofende la memoria de un cómico como Olmedo, ofende la historia argentina. Yo siempre digo que esto es un programa de Capusotto, Argentina se ha transformado en “Todo por dos pesos”, en ese en ese resumen humorístico que hace Capusotto del absurdo argentino y finalmente estamos ahí parados. A mí me indigna yo me formé en otra Argentina, que me permitía proponerme, aspiracionalmente, un país potencia. La Argentina potencia que soñaba y hoy viendo este nivel de descomposición moral, cultural, sentí que no podía tenerle el mismo respeto que le tengo a René Favaloro o a San Martín, a los personajes siniestros que han transformado la Argentina en una kermes.

“Hasta para ser guerrillero había que ser ilustrado, si hoy quisiéramos repetir esa página triste de la historia no podríamos”, dice Santiago Cuneo al hablar de la decadencia en la educación argentina

– ¿Cuando empieza esto? Porque yo vengo de ese país, donde estudié en Mendoza mi primaria, la secundaria en el Nacional Mariano Moreno, y crecía y crecía, mi primer laburo fue a los 16 años en una concesionaria mecánica, no sabía nada pero aprendía, tenía avidez por aprender, yo vengo de ese país ¿Cuándo empieza la decadencia?

– La decadencia más fuerte para mí fue la llegada de Martínez De Hoz a la oscura dictadura que vimos los argentinos, que planteó un cambio cultural, no solo económico, la economía era el instrumento del cambio cultural y entonces los hijos empezaron a cuestionar a los padres que trabajaban porque pensaban que era más inteligente dedicarse a las finanzas y a la especulación. Después viene una película maravillosa, Plata Dulce, explica aquel triste final de la Argentina donde se fabricaban botiquines y terminaban vendiendo la fábrica para invertir en dólares, terminaron en el “deme dos”, yo creo que ese es el quiebre. En la Argentina para ser Montoneros salías del Nacional Buenos Aires.

– ¿No empieza un poquito antes cuando echan la patadas a Ilia en el 66?

– La tragedia argentina es Isaac Rojas bombardeando la plaza de Mayo, ahí se inicia la violencia política del siglo 20, que va a terminar y va a derivar en un Perón que desde el exilio alentaba la reconstrucción de una resistencia armada y se empieza a enredar una Argentina que después termina en el triste final de Perón, la llegada a Isabel y en ese contexto con la Triple A, Montoneros, ERP , era imposible que terminara bien y terminó mal. Ahora, como te decía recién, hasta para ser guerrillero había que ser ilustrado, si hoy quisiéramos repetir esa página triste de la historia no podríamos porque hoy los que son exégetas de aquellos son muy burros, entonces ni siquiera podrían reencarnar aquellas aventuras terroristas porque no tienen ni la capacidad intelectual ni la vocación política, no podrían cometer ni aquellos errores y ahí es donde yo me enojé y entonces la gente decía “Cúneo putea”, yo más que putear estaba calificando. Yo no me quedo en el insulto a la persona porque para mí el funcionario público pierde el carácter de persona individual y tiene que rendir cuentas colectivas, entonces para mí alguien que roba presupuestos del Estado, que comete la inmoralidad de tener un vacunatorio VIP, que hace fiestas en Olivos, tira bolsos en conventos ¿Cómo querés que le diga?

“Argentina pudo ser una potencia como Estados Unidos”, afirmó Santiago Cuneo

– ¿Vos crees que la gente en la Argentina recuerda todo esto a la hora de votar o no?

– Mirá yo creo que hay dos hechos que son hitos: los bolsos de López y las fiestas en Olivos. No tienen retorno. Yo creo que Alberto Fernández no puede pisar el cordón de la vereda de la Quinta de Olivos sin custodia y López igual. Son dos personas que han significado el punto más excelso del rechazo social, por encima de Cristina o de Macri, muy por encima. Porque en esos dos casos, paradigmáticos, desde el poder han construido pertenencia, tienen hinchadas, que han construido con el poder, pero finalmente la tienen, en cambio estos dos personajes están vaciados. La Argentina hace 9 meses que no tiene presidente. Yo siempre digo no soy republicano, soy confederal. La República es una cosa rara en la Argentina porque las Cortes Supremas de la Nación le decían Presidente de la República a Videla, a Onganía, Lanusse, Galtieri.

– Por un neologismo, que es la palabra Proceso, no era Proceso, era tiranía.

– Era una dictadura la Argentina republicana, tenía su máximo poder republicano que es la justicia legitimando los golpes de estado, diciendo que existía República con un dictador

– Sí, por el principio de efectividad de Kelsen

– Sí, ese delirio sucedió en la Argentina bajo el título de República. La República funciona con una Corte de cuatro miembros, es la única Corte con número par del planeta y de la historia, o sea, desde los griegos para acá nunca existió una Corte con número par, no funciona con números, y no se avergüenza, no se sonrojan, siguen emitiendo fallos. El presidente no puede sugerir el quinto juez porque nadie le hace caso, el Senado no lo puede nombrar porque hay un juicio político en la Cámara de Diputados contra la Corte, la Corte se mete con los procesos electorales de las provincias. Y vos tenés que ir al almacén y hay hiperinflación. Entonces la ruptura del contrato social entre la clase política, clase con desprecio, no puede ser esta clase la política, se ha divorciado de la sociedad. Sí, divorciado directamente

Oscar González Oro durante el reportaje a Santiago Cuneo en Infobae

– Por eso el decrecimiento de la sociedad ante los políticos que tenemos, no le creen nada a nadie, en verdad, el nivel de ausentismo en las provincias que adelantaron sus elecciones es muy alto.

– Va a ser una sorpresa, si no podemos convencer y persuadir a los que no quieren ir a votar, será una triste sorpresa el número de votantes de las PASO, va a ser espantoso. El promedio es de 43% de ausentismo en cada provincia que votó. Si lo trasladas al orden nacional, tendríamos a un presidente que asume con la mitad de lo que fueron a votar, si va el 57% o el 60% a votar y vos sacas la mitad de ese 60% que fue a votar, estás sacando el 30% del total del padrón. No estás sacando el 50%. La televisión te dice ganó con el 48%, pero con el 48% de lo que fueron a votar. En el caso de la Intendencia de Córdoba medio millón de cordobeses no fueron a votar, o sea que hay más cordobeses que no fueron a votar, que los que votaron al que ganó. El voto en blanco y los que votaron en contra son más que el que ganó ¿como gobierna?

– Bueno, ese papá de cuatro hijos, ese marido, ¿Por qué se mete en este ambiente, porque por qué te metes? ¿Porque sos distinto en todo caso?

Yo viví nació en un conventillo de La Boca, me crié entre socialistas, radicales y peronistas que era la mesa de mi familia. Somos descendientes de sicilianos y genoveses, así que se gritaba mucho y era muy pasional. Éramos todos de Boca menos un bisabuelo que era fanático de River y se fue a vivir arriba. Esas pasiones de la política se trasladaron a toda mi vida. Mi relación desde muy chico con Arturo Frondizi, al cual le agradezco infinitas enseñanzas desarrollistas, obviamente yo lo soy económicamente, soy desarrollista, y siempre lamenté – como lamentó él hasta el día de su muerte – no haber logrado una síntesis con Perón para que la Argentina tuviera el músculo peronista y la inteligencia desarrollista. Hoy seríamos la potencia que no fuimos. Siempre se encargaron de generar lo que hoy llaman grieta. Y yo no creo en la grieta. Yo creo que son una víbora bicéfala de intereses, que nos engañan permanentemente con una alternancia para seguir siempre por el mismo rumbo, y el rumbo era impedir a Perón e impedir a Frondizi, impedir a Illía, impedir a Alfonsín, o sea, el tema era impedir, y finalmente solo te dejaron gobernar cuando fuiste funcional a sus intereses.

“El número de votantes de las PASO va a ser espantoso”, advierte Cuneo

Y en esa situación yo me despierto y digo, con 53 años que voy a cumplir mi vida por delante tiene que ser la del compromiso de devolver porque ya acumule el capital para poder devolver y en ausencia de alguien que conduzca asumo la responsabilidad de conducir porque a mí me enseñaron que es así, que cuando uno encuentra el espacio vacío debe llenarlo por una cuestión de continuidad histórica, o sea no se puede dejar a la generación que viene el vacío de conducción. Asumí esa responsabilidad de decir, de enamorar, de convencer, y lo hago desde este lugar, proponiéndome en una precandidatura que me permite charlar con vos, decir, plantearle a la gente que salgamos del unitarismo porteño, que no funciona así. La Argentina nació como una confederación exitosa. Los Estados Unidos, que son una confederación porque un grupo de Estados unidos, es una confederación, lograron el éxito que nosotros no logramos después de la batalla de Caseros, cuando la Argentina terminó en el unitarismo porteño que le impidió el desarrollo a las provincias, por Rosas por supuesto. Imagínate lo que sería Mendoza si hubieras continuado la Confederación, lo que sería Neuquén con Vaca Muerta, Chubut con el turismo, la energía, los minerales, Jujuy con el litio, el litoral agrupado en región con acuerdos comerciales con Brasil, el norte ¿Por qué Formosa es más pobre que Paraguay si son una comarca? Mismo territorio, mismo río, pero de un lado están mejor, del otro están peor ¿Por qué la Argentina tiene que, en la misma región comarcal, estar peor que el vecino de al lado? Porque está siendo expoliada desde Buenos Aires, desde aquella batalla de Caseros, perdida por el error de Urquiza, del cual después se arrepentiría ante la hora de la muerte. La Argentina pasó a ser celeste unitaria y no volvió a ser lo que Estados Unidos logró ser.

– Fue una guerra por plata, los campos de Rosas versus los campos de Urquiza, por el puerto de Buenos Aires

– La discusión del puerto de Buenos Aires en aquel momento era central pero nunca se pensó en realidad en el desarrollo. Nosotros fuimos un país bioceánico y lo perdimos, después la Guerra del Paraguay y Argentina siempre debió pensar en términos de su vocación emancipadora San Martiniana, en un acuerdo con Chile con salida al Pacífico. La Argentina tiene que tener salida al Pacífico comercial a Oriente. Tiene desarrollos detenidos por este modelo expoliador centralista de transferencia de la renta. Yo escuchaba al presidente de la Sociedad Rural otra vez con un discurso viejo, previsible, que ya lo escuchamos infinidad de veces, pero no lo escuché pedir salida al Pacífico para exportar, no escuché una Sociedad Rural que diga lo que le pedimos al futuro gobierno que nos abra los mercados de Oriente, no, queremos menos retenciones para exportar lo mismo desde Buenos Aires. Entonces yo digo, hay una crisis dirigencial de todo orden.

– Se puede ser “admirador de Bukelé”, se puede emplear el método Bukele en Argentina?

Sí, claramente.

– Se recuperó el otro día 85 millones de dólares de un presidente corrupto. Nosotros hemos juzgado y todo lo demás, pero ¿cuánto recuperamos? Brasil recuperó con el Lava Jato 1500 millones de dólares de la corrupción ¿Podemos usar ese sistema?

Claro, está preso el ex presidente, no sólo le aplicaron la extinción de dominio. Está preso, la ley de excepción, que le costó a Bukele dos años de de remar contra un Congreso que no se lo quería dar, y que finalmente el pueblo de El Salvador se lo dio en la elección, aplica una ley de excepción que rompe la cadena de complicidades republicanas. El Salvador en donde en la nómina de las Maras había fiscales, jueces, hasta el ex presidente que está detenido, formaba parte de la distribución de dinero sucio, lleno de sangre un sistema corrompido. Entonces Bukele dice no voy a poder pasar por ahí cuando quiera pasar, el juez me lo va a impedir, lo va a impedir el diputado, entonces le pido al pueblo de El Salvador la ley de excepción. Se la votan, y eso le permitió a Bukele ir a buscar a los delincuentes a su casa con inteligencia criminal. En El Salvador no existió el Falcon verde ni la represión ilegal, existe una ley de excepción y una cárcel que está a la vista del mundo porque la muestra del gobierno. No es un periodista de investigación que encontró una cárcel, la muestra el gobierno de El Salvador. Los mareros, que tienen cinco muertes por cada cabeza detenida y de promedio son 64.000, morían 30 salvadoreños por día, ese era el promedio de homicidios diario en un pueblo de 6 millones de habitantes, en lo que se denomina el Pulgarcito de América. Él, con la ley de excepción logró detener a los mareros y a la política, a los fiscales, a todos los que estaban en la red. Y la extinción de dominio recuperó para El Salvador sus bienes. Yo digo que en Argentina tiene que haber una ley de excepción dirigida al narcotráfico y todos sus vínculos con el delito y la política.

Las PASO, el primer objetivo

Cuneo tiene claro que el piso electoral del 1,5% de los votantes será el primer escollo a superar en su incipiente precandidatura. Hacia allí va.

– El 13 (de agosto) no se elige presidente, se elige quién va al debate presidencial. Pónganme en el debate que va a ser la única manera que haya debate. Y vean una discusión en serio sobre el modelo de la Argentina.

– ¿Cómo te trata la calle?

La gente se me arrima con con mucho, cariño, algunos me dicen “por favor, no dejes de putearlos”, y yo les digo, mirá ya lo hice cuando tenía que hacerlo y quedó sembrado. Creo que gracias a eso muchos de los que yo empecé a putear en su momento ya no pueden caminar por la calle, porque cuando uno se los dijo, el resto vio que se podía y algunos ya están guardados en su casa. No estarán presos, pero están guardados.

“Es posible aplicar el modelo de Bukele en El Salvador”, asegura el precandidato a presidente

– Sos peronista

– Sí, claro. Pero por convicción no por camiseta. Yo no soy barrabrava. Y creo que el buen peronista tiene que dejar que Perón descanse en paz y dejar de nombrarlo.

San Martín decía que hacer política es tirarle la honra a los perros pero yo digo también que es tiempo de poner en orden el gallinero de las gallinas libres, para que los zorros libres se las coman. Entonces es tiempo de poner un poco de orden en este gallinero, porque no podemos seguir viviendo en una aldea, en un territorio poblado que ha dejado de ser patria, que ha dejado de ser Nación y que está en un proceso de desintegración y se la integra con ideas. No hay nada en el mundo que valga más que una idea que pueda convencer al resto, la política no se hace con plata, la política se hace con ideas y este desafío de enamorar y de convencer no puede ser sustituido por publicidad, la publicidad de la falsa grieta te lleva a escuchar los mismos recursos. Fíjate lo que ha pasado con el caso de Milei, una gran y gigantesca decepción para millones de argentinos que ha terminado siendo más de lo mismo en un circuito de decadencia prematura, envejeciendo en tres meses una carrera de dos años.

– Se adelantó…

– Demasiado. Pero es como yo te digo, la República corrompe, no te deja avanzar en el sistema. Por ejemplo cuando Milei te dice que va a dolarizar – una receta fracasada y delirante – tampoco te dice técnicamente la verdad porque para dolarizar necesitas un arreglo con el Fondo Monetario.

– Obvio

– Él le miente a la gente, también te miente el gobierno cuando dice vamos a China. China es el segundo país más importante del Fondo Monetario, y cuando te prestaron los yuanes, fue para ir a pagarle al Fondo y ellos llamaron al Fondo, le dijeron “agarrale los yuanes, que le acabo de dar para que no defaulteen”.

– Con lo cual en estos días estamos recibiendo o pagando 2.500 millones de dólares que te doy, es decir, sí te los muestro.

– Bueno, vos ibas al almacén como yo de chico. Los candidatos a presidentes de las fuerzas mayoritarias te proponen la libreta del almacenero con el Fondo Monetario, anótamelo, cada uno que viene atrás se encuentra la deuda más grande más impagable. Bueno, hay que salir del sistema del préstamo y volver al sistema de ahorro. A mí me enseñaron con la libreta de ahorro. Que el ahorro era la base de la fortuna y vino alguien y te dijo, no, tenés que tomar crédito. Yo a Estados Unidos fui muchas veces por negocios y no hay ninguna empresa que se permita tomar más del 25% de crédito de su patrimonio, con lo cual, cuando vos decís, bueno, ustedes quieren el modelo americano, en el modelo americano ustedes estarían todos presos. Primero echados, después presos porque, nadie puede hacer lo que han hecho con la Argentina ni desde el campo privado ni del público, y te decía hace rato un concepto. Yo soy empresario, quisiera que me diga alguno de los candidatos a presidente, incluido Milei, cuando pagaron un sueldo, si saben cuántas son las obligaciones mensuales de una empresa porque cuando dicen “bajar los impuestos”, dicen el título “bajar los impuestos”, no saben ni cuántos son, ni cómo se aplican, lo tienen como un título. Los empresarios argentinos sabemos lo que es sobreponernos al infinito decadente del ataque permanente a la producción.