Santiago Caputo patea el tablero: no acepta una tregua y redobla la apuesta contra Menem

El asesor presidencial avisó que no piensa levantar la bandera blanca con el jefe del bloque oficialista en Diputados y considera que hoy es imposible que se restablezca la relación. La nueva interna se desató hace una semana, a partir de un posteo de un usuario anónimo atribuido a Martín Menem. En las últimas horas, cerca de Karina Milei se esforzaron en informar que habrá paz entre los sectores en pugna. Se terminará de saber el prómo martes, cuando los integrantes del núcleo libertario se vean las caras en la nueva reunión de la mesa política. ¿Será sólo una foto?

La tregua interna que un sector del Gobierno se preocupa por conseguir y mostrar en las próximas reuniones oficiales no será una realidad. Porque Santiago Caputo no piensa firmar la paz con Martín Menem. No solo eso: también redoblará su enfrentamiento con el diputado nacional. Una muestra cabal de que el vínculo está totalmente resquebrajado y sin retorno luego del conflicto que desató un usuario anónimo de X atribuido al riojano hace una semana.

En las últimas horas, aquellos que están en la órbita de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, se esforzaron en vender que habrá paz entre los sectores en pugna. Algo que puede quedar reflejado en una foto tras la reunión de Gabinete que se producirá el lunes próximo. Ese día, Javier Milei, sus ministros y el asesor participarán del tradicional Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral metropolitana. Luego se verán las caras en la Casa Rosada.

Incluso, desde el karinismo mencionaron que también habrá foto entre los dos representantes libertarios en el cónclave de la mesa política, que tiene fecha para el martes 26. Pero solo será una imagen que no significará el fin de la pelea, tal como pudo corroborar PERFIL.

Para Caputo, sobre todo tras los dichos del presidente de la Cámara de Diputados en las entrevistas que brindó para hablar de la situación, es imposible que se restablezca la relación. Desconfía al por mayor del diputado nacional y no cree en absoluto en la versión que brindó acerca del polémico episodio en la red social de microblogging. En otras palabras, sigue convencido de que “le mintió” al jefe de Estado.

Duda, además, de sus capacidades mentales, tal como reflejó desde su cuenta de X el día que el usuario “Periodista Rufus” dio de baja su participación.Todos los que tienen sintonía con el consultor, como los integrantes de Las Fuerzas del Cielo (FDC), la agrupación política caputista, siguieron alimentando el combate, sin brindar señales de que habrá marcha atrás, o al menos bandera blanca, en la batalla.

Daniel “Gordo Dan” Parisini es el miembro de la organización más consustanciado en la guerra a cielo abierto. Recogió el guante después de que el dirigente de La Rioja minimice su rol dentro del Gobierno. “No es funcionario, demos vuelta la página”, disparó el jueves por la noche en una entrevista televisiva para evitar opinar de los cuestionamientos que lanzó el streamer.

El militante le respondió con celeridad: “Rufus dijo que no soy un funcionario, de lo cual estoy orgulloso. Eso no te quita valor en el mileísmo”. Hay otro eje que en las FDC colocan sobre la mesa de divergencias tanto con Martín Menem como con su primo Eduardo “Lule”, el subsecretario de Gestión Institucional que depende de la hermana del jefe de Estado: las operaciones periodísticas.

En ese grupo libertario creen que muchas noticias contra el asesor, en determinados momentos de dificultades para el oficialismo, fueron generadas por el entorno de Karina. Fueron tiros por elevación para desgastar su influencia en la administración libertaria. Sin embargo, Caputo también es consciente de que estará obligado a convivir con los Menem y que no puede ir contra la poderosa funcionaria que los sostiene. Su futuro quedó atado exclusivamente al dedo del jefe de Estado.

“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Mileo DEL QUE SEA y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. Gracias por su atención! TMAP”, redactó en X para dar cuenta de su presente esta semana.

Para la secretaria general de la presidencia, los riojanos son intocables. Forman parte de su círculo de confianza y le demostraron lealtad total a lo largo de este tiempo. Tampoco posee otros dirigentes cerca suyo como el legislador nacional y su primo. El jefe de Estado lo sabe y además también los aprecia. Por eso, además de ponderar las leyes que el oficialismo consiguió aprobar, se vio obligado a hacer algo que suele realizar en medio de estas disputas. Mostrar equilibrio, con gestos para todos los bandos. Lógicamente, sin tomar una decisión de fondo que implique romper definitivamente una gestión que, para integrantes de LLA, requiere de baja de decibeles puertas adentro.

Milei declaró que “Santiago Caputo es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma de pensar de una persona y otra”.

“Si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Y eso es sano: que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Acá lo que importa son los resultados”, completó.

Un triángulo en el precipicio. Caputo sabe que está obligado a convivir con Martín y con “Lule” Menem, porque no puede ir contra Karina, la hermanísima que los sostiene. Su futuro, tal como lo manifestó en un posteo, está atado a la suerte de Javier Milei. | cedoc





Por Juan Pablo Kavanagh-Perfil