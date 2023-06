Sangre Japonesa y las estrías

Durante su estadía en Brasil, la China Suárez se fotografió en bikini y despertó miles de comentarios, pero hubo uno que no pasó desapercibido y mirá lo que pasó.

Eugenia China Suárez regresó en las últimas horas a Argentina luego de pasar unos días en Río de Janeiro, la playa carioca de Brasil. Si bien su viaje se debió a cuestiones de trabajo, también aprovechó el tiempo libre para ir a la playa y disfrutar del tiempo cálido y de las aguas cristalinas del mar.

Incluso, se mostró en fotos junto al productor Rodo Lamboglia, a quien habían señalado como su nuevo novio luego de su ruptura con Rusherking. Y ella escribió desafiante: “Mi amante, que no puedo blanquear por pantalla. Se vienen cositas”. Pero, después, en aquel momento cuando ya estaba entrando la noche, decidió hacer un vivo de Instagram para interactuar con sus seguidores. Y logró lo que hasta hace poco parecía una misión imposible: que Nico Cabré se sumara a la trasmisión.

Así fue como desde la habitación del hotel en el que se encuentra hospedada y con la cena lista sobre la mesa, la China empezó a llamar al padre de su hija desde el teléfono de su amiga Carolina Nolte para pedirle a su ex que aceptara su invitación para el vivo. Y, aunque en principio él se resistió, terminó por convencerlo de que se sumara unos cinco minutos. Y la sorpresa fue total cuando el actor apareció en pantalla junto a Rufina, quien se mostraba exultante de felicidad.

Mientras Cabré parecía algo desconcertado, la actriz y cantante le mostraba su nuevo abrigo a su hija. “Para tu mamá que no madura”, le dijo mientras lo paneaba. Luego, la niña se emocionó al descubrir que su abuela estaba conectada. Y después, la China les enfocó el plato de risotto que había pedido para comer. También les contó que le habían llevado un postre de açaí, pero la niña entendió que había dicho “asado” y no tardó en saltar, habida cuenta de que Suárez no consume carne: “¡Vos no podés comer eso!”.

“¿La idea de esto qué sería? ¿Contestar lo que escriben?”, preguntó entonces el actor mientras miraba los comentarios de los internautas, muchos de los cuales remarcaban su cara de aburrimiento. “A partir de ahora pueden hacerle preguntas a Nico, que las va a contestar porque le encanta. Entrevistemos a Nico”, dijo entonces la China divertida. Pero él mismo se encargó de leer: “Nico se muere del embole”.

La China insistió en sacarle una sonrisa y hasta le dijo que él se reía de todos sus chistes. Para asegurarlo, se lo preguntó a su hija. Pero Cabré continuaba sin emitir sonido. Finalmente, cuando Eugenia le transmitió una de las preguntas acerca de si estaba en pareja, el actor dijo: “Se corta, se corta”, y les mandó un beso a todos antes de cortar la transmisión.

En esta oportunidad, durante este viernes, la China se mostró en la playa en diferentes imágenes con una bikini roja, que subió a sus redes sociales. Muy entretenida y feliz, a la actriz se la pudo ver distendida, disfrutando de sus ratos libres bajo el sol. Pero sobre su publicación, una seguidora le escribió un mensaje que hizo que la expareja de Benjamín Vicuña le contestara al instante.

La joven en cuestión escribió junto a un emoji de un corazón rojo: “Gracias por no editarlas”. Estas palabras no pasaron desapercibidas para la actriz que le contestó en su mismo posteo: “Pa queee. Las tengo desde los 15 años, jaja ya hasta me encariñé”. Acto seguido, se sumaron los comentarios de muchos seguidores defendiendo a la China, aunque ella ya se había encargado de desactivar el tema dando su opinión al respecto.

