Sandra Pettovelo dispuso el cierre del Registro de Comedores y Merenderos Comunitarios

El Ministerio de Capital Humano cerró el ReNaCOM, registro que relevaba comedores y merenderos en todo el país. Organizaciones sociales advierten que se pierde una herramienta clave para monitorear la asistencia alimentaria.

El Ministerio de Capital Humano -a cargo de Sandra Pettovelo– dispuso el cierre definitivo del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCOM), una herramienta que permitía relevar información sobre espacios que brindaban asistencia alimentaria en distintos puntos del país. La medida fue oficializada mediante la Resolución 393/2025, firmada por el secretario Juan Bautista Ordoñez y publicada en el Boletín Oficial.

Según la resolución, a partir de ahora el control y supervisión de los comedores será presencial y con apoyo tecnológico, con el objetivo de “optimizar los recursos públicos” y “mejorar los recursos administrativos”.

Desde organizaciones sociales advirtieron que la eliminación del ReNaCOM implica un retroceso en el seguimiento de las políticas alimentarias. Nicolás Caropresi, dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), cuestionó la decisión y sostuvo que “el gobierno de Pettovello utilizó registros incompletos para atacar al sector”, al acusar la existencia de “comedores fantasmas” sin comprobarlo.

“El registro permitía hacer un seguimiento de la política pública y de la demanda alimentaria en los territorios. No definía quién recibía o no asistencia, porque la red de comedores existe desde hace casi 20 años con altibajos. Algunos tenían convenios vigentes desde hace más de 10 o 15 años. No era nuestro caso, pero sí el de otras organizaciones”, explicó Caropresi.

El referente de UTEP también denunció que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, “dejaron de entregar alimentos” y que actualmente “se está generando más oscuridad alrededor del tema”.

“Si existía la posibilidad de tener un registro, de hacer un seguimiento de esa política e incluso de los valores nutricionales en los platos, hoy se está generando oscuridad donde antes se intentaba poner algo de luz”, afirmó.

Caropresi aseguró además que no se está implementando un nuevo proceso para reemplazar el ReNaCOM y puso en duda la validez de las auditorías anunciadas por el Gobierno: “Es mentira. Habrán visitado menos del 10% de los comedores que existen. Esa campaña de auditoría no sirvió para nada. Solo están vaciando políticas que servían para el diagnóstico y el seguimiento”.

Y concluyó: “No les interesa ver el estado y la situación alimentaria y nutricional de los argentinos y las argentinas”.