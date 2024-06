Sandra Pettovello afirmó que no va a renunciar: “A mi amigo solo no lo voy a dejar”

La ministra de Capital Humano desmintió la posibilidad de renunciar a su cargo, al romper el silencio en un improvisado evento de militantes de La Libertad Avanza en el Obelisco.

Después de semanas de silencio y múltiples denuncias en el ministerio de Capital Humano, que incluían la polémica abierta por la distribución de los alimentos almacenados en galpones, la ministra Sandra Pettovello rompió el silenció y aseguró que no va a “abandonar”: “A mi amigo solo no lo voy a dejar”.

“No voy a abandonar, primero porque vine acá para bancar a mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar. Segundo, porque creo que a la Argentina la cambiamos entre todos, sacando la mugre, y yo la voy a seguir sacando“, aseguró en un encuentro convocado por militantes de La Libertad Avanza en el Obelisco.

En medio de la reunión, a la que acudieron alrededor de 60 personas, uno de los presentes se puso en contacto con la Ministra. Así, acercaron un megáfono al celular desde el que la había llamado para que todos pudieran escucharla: “No van a poder conmigo. No voy a renunciar”.

“Soy una ciudadana común que metió los pies en el barro y no los voy a sacar. Hagan lo que me hagan, ya estoy adentro y no voy a parar. Si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena”, remarcó.

Además, Pettovello afirmó que el trabajo que están haciendo en Capital Humano “es impresionante”, pero que el problema es que están “tocando los negocios y no se la bancan”. “Van a ensuciarme, a decirme que hago mal mi trabajo y que soy una inútil. Si ser inútil y no saber gestionar es no saber robar, entonces soy una inútil”, insistió.

En este sentido, apuntó contra “las mafias”, que son “mucho peor” de lo que ella se imaginaba y contra “los políticos, empresarios corruptos y la casta periodística”, que son los que le “pegan día y noche todos los días”.

“Gracias por apoyarme, lo que más necesito es el apoyo de ustedes para tomar fuerzas y seguir bancando. El trabajo es enorme”, cerró.