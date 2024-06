Sandra Borghi reveló impactantes detalles sobre el documental que grabó Fabiola Yáñez en España

La periodista aseguró que la ex primera dama romperá el silencio a través de un material grabado para “contar todo lo que vivió antes de su relación con Alberto Fernández, durante y después”.

Sandra Borghi reveló detalles inéditos sobre el documental que grabó Fabiola Yáñez en España y adelantó que será impactante.

La periodista dio a conocer la noticia y en una nota con Poco Correctos (El Trece) contó que la ex primera dama “decidió hablar” porque “tiene cosas para decir” y no pudo hacerlo antes.

Cómo será el documental de Fabiola Yáñez

“Se ve que se tomó su tiempo, ella lleva un año en España con su hijo y decidió hablar. Grabó todo el material, que está en un documental. Está editado y son horas de grabación donde está ella hablando a cámara con una colita, a cara lavada y sentada. No hay un periodista, un interlocutor. Es ella contando su verdad”, relató Sandra Borghi.

Respecto a la intención que tiene Fabiola exponiendo este material, la comunicadora expresó: “Evidentemente tiene cosas para decir, que no las pudo decir antes, y siente que ahora es el momento”.

“Está alejada de Alberto Fernández, porque él está acá y ella está allá, no te puedo decir fehaciente que están separados porque no es lo que ellos dicen… Pero ella se siente una exiliada, siente que no puede venir a la Argentina. Quiere contar todo lo que vivió antes de su relación con Alberto Fernández, durante y después“, sumó Borghi.

A su vez, la conductora detalló que la ex primera dama también hará referencia a la famosa fiesta de Olivos en plena pandemia por coronavirus en 2020, que marcó un antes y un después en su vida por el revuelo que generó: “Ella se mostraba mucho en las redes con actividades sociales y el quiebre fue la fiesta en Olivos”.

“Claramente habla de Alberto, del Gobierno y de su rol al lado de él. Son detalles impactantes de lo que ella vivió. Yo vi tramos y es tremendo, tiene mucho para decir y quiere hablar. ¿Por qué no habló hasta ahora? Evidentemente no la dejaron y al tomar distancia se anima a hablar. Él se enteró por la tele que esto está grabado, no lo sabía”, concluyó Sandra Borghi sobre el documental que grabó Fabiola Yáñez en España.