Salud: se inauguró un Espacio Amigo de la Lactancia en el Hospital “María Humphreys” de Trelew

Se habilitó en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y como parte de las acciones del Programa Provincial “Chubut Crece”. También se implementará en el nosocomio un consultorio de asesoramiento a las familias.

Reafirmando el constante trabajo que se concreta en políticas públicas de niñez, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, inauguró un Espacio Amigo de la Lactancia en el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew.

El nuevo espacio, habilitado en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, forma parte de las acciones impulsadas por el Programa Provincial “Chubut Crece”, y está destinado a brindar un ámbito adecuado, cómodo y privado para la extracción, y conservación de leche humana.

El espacio está disponible para trabajadoras de salud y la comunidad en general, y complementa el área de lactancia que ya se encuentra funcionando en el primer piso del nosocomio, en el Servicio de Neonatología.

Nuevo espacio

Al respecto, la directora Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva, indicó que “por iniciativa de todo el equipo de salud dejamos inaugurado en el Hospital María Humphreys un nuevo espacio amigo de la lactancia, como parte de las múltiples acciones que estamos llevando a cabo en toda la provincia por la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año tiene como lema a nivel nacional, `Elegí amamantar. Elegí cuidarte vos y a tu bebé´”.

La funcionaria dijo además que “ya había en el establecimiento de salud un espacio de lactancia pero estaba destinado a personas que amamantan cuyos hijos se encuentran internados, y decidimos ahora sumar un nuevo lugar para trabajadoras de salud y la comunidad en general, que funcionará los siete días de la semana, las 24 horas”, destacó.

Además, afirmó que “se va a habilitar un consultorio de asesoramiento a la lactancia que va a funcionar los días lunes, miércoles y viernes por la mañana, fortaleciendo el acceso a un acompañamiento oportuno y especializado”.

En este contexto, aseveró que “con estas acciones desde el Gobierno provincial continuamos consolidando una política pública orientada a generar entornos favorables para la lactancia, promoviendo prácticas que contribuyen al bienestar de las familias y al desarrollo saludable en niños desde el inicio de la vida”.

Acciones de promoción y capacitación

Por otro lado, la directora Provincial, resaltó que “los equipos locales de lactancia, perinatología y del Primer Nivel de Atención (PNA), se encuentran realizando acciones de promoción, de capacitación y acompañamiento a las familias reafirmando el compromiso con la protección, y apoyo a la lactancia materna como una de las estrategias más efectivas para mejorar la salud de niños, y personas que amamantan”.

En esa línea, recordó que “entre el 25 y 28 de agosto en el marco del programa `Chubut Crece´ se desarrollarán una serie de capacitaciones destinadas a los hospitales de Puerto Madryn y Trelew, que estarán a cargo de la licenciada en Obstetricia y especialista en lactancia, Sandra Rodríguez, reconocida por su amplia trayectoria”.

“Estas capacitaciones se van a realizar en instancias presenciales y virtuales y van a tener continuidad con acciones que van a replicarse en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de toda la provincia, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los equipos en el acompañamiento de las familias durante los primeros años de vida de los bebés”, agregó.

Al finalizar, Leiva recalcó que durante el mes de junio “se llevó adelante en toda la provincia la Encuesta Nacional de Lactancia con una amplia participación de equipos de salud y de las personas que fueron entrevistadas, por eso, debido al interés generado, vamos a continuar promoviendo actividades sobre la temática en todos los establecimientos sanitarios”, concluyó.