Salud detalló la normativa vigente y recordó que no está habilitada la comercialización de carne de guanaco

A través del Departamento Provincial de Bromatología, se aclaró la legislación actual con respecto al traslado y venta de estos productos a nivel interprovincial o federal.

Con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, aclaró que en la provincia no se encuentra habilitada la faena ni la comercialización de carne de guanaco.

En ese marco, desde el Departamento Provincial de Bromatología, dependiente de la Dirección Provincial de Salud Ambiental (UNA SALUD), se indicó que los establecimientos actualmente habilitados para la faena y elaboración de productos derivados de guanaco se encuentran en la provincia de Santa Cruz, con alcance limitado al tránsito provincial, sin habilitación automática para su comercialización en otras jurisdicciones.

En esa línea, se especificó que, conforme a la normativa vigente, para el traslado y comercialización de estos productos a nivel interprovincial o federal, es requisito indispensable que los establecimientos cuenten con la correspondiente habilitación de tránsito federal otorgada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Es por eso que, en ausencia de dicha habilitación, no se encuentra permitido el ingreso ni la comercialización de estos productos en la provincia del Chubut.

Recomendaciones

En este contexto, desde la cartera sanitaria provincial, se recomienda a la población, comerciantes y actores del sector alimentario, verificar la información a través de canales oficiales, evitar la difusión de contenidos no confirmados y consultar ante cualquier duda a las autoridades sanitarias correspondientes, teniendo en cuenta que la correcta información es un pilar fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa vigente.