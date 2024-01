El acuerdo de Moria Casán y Fátima Florez

Guillermo Marín reveló cómo logró que la vedette le permita a la actriz hacer la imitación.

Fátima Florez no podía imitar a Moria Casán por el conflicto de público conocimiento que tenía que ver con que la vedette le reclamaba a la humorista que le pagara si quería utilizar su imagen en sus presentaciones y facturar a costa de ella.

Sin embargo, se filtró que en la obra que Fátima Florez presenta en Mar del Plata, en algunas oportunidades imita a Moria Casán, lo que despertó curiosidad sobre cómo lograron llegar a un acuerdo. Guillermo Marín le puso punto final al misterio y se sinceró sobre este tema.

El acuerdo entre Fátima Florez y Moria Casán

En diálogo con Socios del Espectáculo, el productor de Fátima Florez sentenció: “Yo tuve una compensación con Moria porque tengo una amistad de años y me parecía un gesto de caballero darle un dinero. A veces la pide en el popurrí Marcelo Polino, a veces no. No voy a entrar en discusión nunca con Moria porque me llevo muy bien, es una amiga”.

“Hay un derecho que se llama ‘personalísimo’, el único problema es si vos ofendes a esa persona o decís algo que no le gusta y puede ir sobre ese texto que estás diciendo, pero con Moria yo no voy a tener problemas porque llegado el final de temporada hablaré con ella, somos amigos, no pasa nada”, agregó Marín, quien también confesó que Fátima Florez sólo imita a Moria Casán cuando Polino se lo pide en un popurrí, sin estar montada como “La One”.