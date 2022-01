Sabrina Rojas: “Todos en algún momento fuimos infieles”

En su debut en la conducción de Emparejados salió el tema de los engaños en la pareja y el más sorprendido fue el Tucu López. Mirá el video.

Comenzó Emparejados, el ciclo que reúne en la conducción a Sabrina Rojas y el Tucu López, en un ciclo distendido con invitados. Uno de los temas fue la infidelidad en la pareja y la exesposa de Luciano Castro se mandó con todo sobre la posibilidad de que su novio la engañe.

“Yo creo que todos acá en algún momento hemos necesitado ese recurso para tapar un… Yo lo he hecho”, admitió la actriz, que no dejó pasar el gesto de circunstancia del Tucu. “Él me mira con cara…”, comentó con humor.

“Nunca te vi salir de casa con la camiseta de fútbol diciendo ‘voy a jugar un partido’”, bromeó él, sobre un audio que se viralizó de un hombre que se “metió” en un partido de fútbol ajeno para que su novia no lo descubra que iba a engañarla.