Sabrina Rojas recordó la experiencia paranormal que vivió en la misma casa que Jimena Barón

Las actrices pasaron por situaciones muy inquietantes con presencias de supuestos fantasmas que hasta el día de hoy no se pueden explicar

En las últimas horas trascendió una información que sorprendió a toda la farándula argentina y es que una casa en Buenos Aires se convirtió en el epicentro de experiencias paranormales donde dos figuras del espectáculo coincidieron: Sabrina Rojas y Jimena Barón. Ambas relataron, con detalles inquietantes, sus encuentros con lo inexplicable en ese mismo lugar, un hogar que, según sus propias palabras, parece estar habitado por algo más que sus antiguos dueños.

Hace un año y medio, la reconocida actriz y cantante relató que sufrió un episodio que la dejó marcada. Estaba en la terraza de la casa de su amiga Heidy, disfrutando de una tarde tranquila, cuando un escalofriante evento cambió su serenidad. En una grabación de la cámara de seguridad, se pudo ver a Jimena sentada cómodamente, mirando su celular, cuando de repente se levanta de un salto, girando rápidamente la cabeza hacia atrás. “Juro que me tocaron la espalda fuerte”, relató la Cobra en sus redes sociales, asegurando que, en un primer momento, pensó que era una broma de su pareja, Matías Palleiro. Aunque lo llamativo vino después porque resulta que al girarse, no había nadie.

Este hecho la afectó profundamente, al punto de que no pudo evitar pensar en ello durante varios meses, experimentando pesadillas recurrentes. A pesar de revisar la filmación una y otra vez, Jimena no encontraba ninguna explicación lógica. “No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto porque juro que esto pasó”, escribió la actriz en su momento, para más tarde añadir: “Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás”, agregó, sumando preguntas a raíz de este suceso paranormal.

Pero la cosa no terminó ahí. Resulta que esta historia de Jimena Barón no quedó en el olvido, ya que recientemente volvió a resonar cuando Sabrina Rojas compartió su propia experiencia en la misma casa, durante una emisión del programa Pasó en América el cual conduce junto a Augusto Tartúfoli. Según reveló la modelo, ella conocía bien ese lugar, porque solía visitar la terraza años antes de que la amiga de Jimena viviera allí, otra conocida suya residía en ese lugar.

En sus declaraciones, Sabrina explicó que su amiga Paula, residió durante quince años en esa casa, y no había sido ajena a los fenómenos extraños. “Yo he estado con algunos fantasmas”, expresó la conductora de América TV durante la entrevista, aunque admitió que, cada vez que recordaba esos momentos, “se me ponía la piel de gallina”.

Además, la modelo relató que en varias ocasiones, mientras veían televisión, el volumen subía solo sin que nadie tocara el control remoto. También recordó cómo su amiga Paula le contaba que los cajones de los muebles se abrían solos y otras cosas extrañas sucedían sin explicación aparente.

“Evidentemente, los fantasmas que molestaban a mi amiga Paula son los mismos que molestaron a Jimena Barón en esa terraza”, agregó Sabrina. La coincidencia de estos testimonios generó especulaciones entre los usuarios sobre la posible presencia de fenómenos paranormales en la casa, que parece haber dejado su huella en la memoria de ambas mujeres.

