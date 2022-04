Sabrina Rojas quiere hacer un reality show junto al Tucu López

La conductora de Emparejados habló sobre su deseo de imitar a otras figuras como Wanda Nara, Pampita y Luciana Salazar. Mirá el video.

La moda de los reality shows protagonizados por famosos como Pampita, Luciana Salazar, y Marley y Mirko llevó a los integrantes de Emparejados a analizar el fenómeno desde el punto de vista autorreferencial, ya que suelen hacer a diario en las redes sociales.

“¿Cómo es que me perdí el reality de Luciana Salazar?”, preguntó el Tucu López tras finalizar el informe, en tanto que Sabrina Rojas ironizaba: “¡Que actuaciones brillantes!”. “Me llama la atención que Wanda Nara haga un reality cuando no quiere que se hable de su vida privada”, dijo Juan Etchegoyen.

“Es raro gente que reclama piedad con su vida privada y, de repente, aparece plata y dicen ‘te regalo mi vida’”, coincidió Rojas. “Yo disiento porque una cosa es que yo digo ‘no me jodan a mí, no tengo ganas’ y otra es que vos decidas ‘okey, voy a exponer por este billetín lo que quiero de mi vida privada’”, dijo el Tucu.

“Yo me expondría por ese billetín, aunque quiero asegurarles que el mío no va a ser tan glamoroso como el de Wanda”, aseguró Sabrina Rojas en otro tramo de la conversación.

“Es muy distinto el formato en el que vos entrás solo a un reality que abrir las puertas de tu casa y que caiga tu familia en la volteada. Es como Instagram: mostrás un poco de la vida, y lo mejor, lo otro no”, agregó Sabrina.

Cuando Juan Etchegoyen les preguntó a los conductores si harían su propio reality, Sabrina respondió: “No digo que no porque he dicho eso tantas veces y después lo terminé haciendo. Lo único que te puedo decir es que sería muy aburrido porque no tenemos glam para mostrar”.