Sabrina Rojas llamó la atención en su Instagram con un traje de baño animal print, para adelantar el próximo verano

En sus redes sociales va presentando cada uno de sus looks para el programa “Pasó en América” y además de sus bikinis para tomar sol

A pesar de que el verano aún no ha llegado oficialmente, Sabrina Rojas ha decidido anticiparlo en sus redes sociales con un look impactante y veraniego: un microbikini animal print.

La elección de estos atuendos refleja el sello distintivo de Sabrina Rojas, quien ha hecho de la moda una extensión de su personalidad libre y su carácter relajado frente a las normas convencionales. En un contexto donde cada vez más celebridades apuestan por la autenticidad, Sabrina reafirma su identidad con elecciones estilísticas que rompen esquemas y refuerzan su postura de “vestirse para uno mismo”.

Sabrina Rojas luciendo otro modelo de sus trajes de baño

Más allá de ser solo atuendos, cada look elegido por Sabrina representa su capacidad para expresar autenticidad. Con una tendencia constante hacia lo inesperado, Sabrina no solo se limita a seguir modas, sino que crea una narrativa visual de empoderamiento, donde las prendas se convierten en extensión de su propia libertad. Con su estilo marcado por microbikinis, vestidos icónicos y detalles atrevidos, la actriz sigue manteniendo su influencia en la moda y en los medios de Argentina .

La combinación de estos estampados con prendas atrevidas y modernas hace que Sabrina destaque en cada evento o publicación, reafirmando su identidad única y su compromiso con una moda sin complejos. Desde su presencia en televisión hasta sus sesiones frente al espejo en redes sociales, sus miradas transmiten la esencia de una mujer que, a sus 44 años, sigue desafiando estereotipos y dejando huella en la moda y el entretenimiento en Argentina .

Sabrina Rojas con un vestido negro muy sensual para conducir su programa

Pasó en América

El atuendo de Sabrina Rojas no solo captó la atención de la audiencia, sino también la de sus colegas en el estudio. Al poco tiempo de iniciar el programa, la actriz confesó un detalle que sorprendió a todos: no llevaba ropa interior. Esto generó reacciones y comentarios inmediatos entre los presentes, especialmente de su compañero de conducción, Augusto Tartúfoli , quien bromeó: “Tengo lentes de rayos X… Sabrina no tiene ropa interior. ¡Vamos Boca!”. Este comentario provocó risas y una atmósfera de humor en el set, mientras la misma Sabrina admitía que la elección del vestuario había sido deliberadamente arriesgada.

Lejos de restarle importancia al impacto de su elección, Sabrina explicó el motivo detrás de su decisión: “No sé si contarlo, pero este vestuario es para estar sin ropa interior”, comentó, generando una nueva ola de risas y comentarios en el estudio. Para tranquilizar a todos, aclaró que llevaba un “conchero” para mayor comodidad y control sobre el conjunto. Tartúfoli continuó la broma, mencionando que Sabrina estaba “depilada al 100 por ciento”, a lo que ella respondió con naturalidad: “Sí, siempre”. Las multitudinarias vacaciones de Paula Chaves, Brenda Gandini y Sabrina Rojas en Miami junto a sus hijos

Por Andrea Taboada-Infobae