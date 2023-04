Sabrina Rojas le confirmó a Nancy Duré su separación de El Tucu López

La actriz afirmó que se terminó su noviazgo con el locutor tras más de un año juntos.

Sabrina Rojas confirmó su separación de El Tucu López. Tras más de un año de noviazgo, la modelo y el locutor le pusieron punto final a su historia.

La periodista Nancy Duré compartió a través de sus historias de Instagram una captura de la conversación que tuvo con Sabrina, donde ella le confirma la separación. “¿Cómo estás? Necesito hacerte una pregunta, ¿estas?”, le dice Nancy.

“¿Pasó algo?”, pregunta la modelo. “No quiero incomodarte, ¿pero puede ser que estés ‘distanciada’ con El Tucu?“, quiso saber la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece). “Estoy separada, Nancy”, afirmó la ex de Luciano Castro.

Luego, Duré detalló: “Sabrina Rojas me terminó de confirmar que está separada de El Tucu López. Yo venía sospechando por algunos indicios y hay una información muy fuerte que me llegó de este fin de semana y que mañana voy a estar desarrollando en Socios del Espectáculo“.

Cuándo empezó la relación de Sabrina Rojas y El Tucu López

En septiembre de 2021, Sabrina Rojas compartió en las redes sociales la primera foto con El Tucu López y confirmó los rumores que venían circulando en los medios. Mientras ella tiene dos hijos fruto de su relación con Luciano Castro, él no es papá.

Luego, en marzo de 2022, la actriz y el locutor habían revelado al aire de Emparejados, el ciclo que conducían en América, que se habían comprometido. Tras dar la noticia, Sabrina Rojas y Tucu López contaron que “fue muy íntimo y como nosotros, sencillito”. “Ella es una cosa divina, espectacular, preciosa, pero se clava la joggineta y se come unas papas fritas. Fue así”, detalló el locutor y conductor sobre el contexto en el sucedió el pedido de casamiento. “Fue de día”, agregó.

Además, en marzo del corriente año, ella manifestó sus ganas de tener un hijo junto al artista. “De verdad lo digo. Él es un hermoso compañero y mis hijos, si llegáramos a pasar toda la vida juntos, van a crecer también con él. Es una persona que tiene que ser papá. Realmente no sé cómo llegó a los 42 años sin haber tenido un hijo, es un gran padrastro”, dijo en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad).

“La verdad es que El Tucu ya está ejerciendo, pero me gustaría que sea papá. Él mismo, cuando charlamos, me lo dice. Hasta ahora no hicimos ningún tratamiento. Tengo 42 años y en mayo cumplo 43. Creo que si llego a los 45 sin que suceda, ahí pensaría en un tratamiento, pero hoy, tranquilamente, podría quedar embarazada, según mis estudios clínicos”, afirmó.