Sabrina Rojas habló sobre su polémico posteo contra Luciano Castro

La actriz habló sobre la polémica que involucra al padre de sus hijos.

Sabrina Rojas rompió el silencio en una entrevista con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) y confirmó que el posteo era para Luciano Castro.

“Me vine de Mar del Plata un poco enojada, tenía esa frase de la canción de Shakira que se me venía a la cabeza y dije ‘la voy a poner’, pero no es para el Tucu”, aclaró.

“¿No fue una indirecta para nadie entonces?”, preguntó Gabriela Sobrado y la actriz contestó sin filtros: “Sí, fue una directa. Cuando uno hace algo hay que hacerse cargo”.

“Lo que pasó es que llegué a Mar del Plata y me di cuenta de que tenemos distintas maneras de paternar y maternar o distintas prioridades con Luciano”, sentenció.

Picante frase de Sabrina Rojas contra Luciano Castro

Sabrina Rojas lanzó una picante frase en contra de Luciano Castro y dejó en claro que no está contenta con el rol de padre que está teniendo con sus hijos en común.

“Cosas que nos pasan a los papás separados, las mamás trabajamos mucho para el bienestar de los niños y los papás dejan más todo a la deriva”, dijo filosísima a Mshow.