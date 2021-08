Sabrina Rojas: “Fui infiel, he sido y me han sido”

La actriz habló de su soltería, tras once años de amor con el actor, y sorprendió con su firme postura sobre el poliamor. Mirá el video.



A tres meses de separarse de Luciano Castro, Sabrina Rojas transita una nueva etapa de su vida con mayor presencia en los medios y sin filtro. Y en su última aparición televisiva confesó que alguna vez fue infiel.

Invitada a Los Mammones, la actriz aceptó el juego de Las 21 de las 21 y contestó sin dudar cada una de las preguntas, incluso las más íntimas.

“¿El poliamor es la previa del divorcio?”, le preguntó Jey Mammon. Ante ese concreto interrogante, Rojas desarrolló su picante teoría personal sobre el tema. “Depende. Si te cabe, no. Si no te cabe, sí. Para mí el poliamor no va. Para mí lo prohibido tiene mucho más sabor que decir ‘ya vengo, me voy a… con otro'”, sostuvo.

Acto seguido, y tras celebrar la honestidad de la actriz, el conductor retrucó: “¿Fuiste infiel?”. Sin detallar en qué etapa de su vida engañó a alguna pareja, Sabrina Rojas contestó: “Sí. No sé si mucho, pero todos hemos sido infieles. Me han sido y he sido. Es la vida misma. Me han cachado y ha pasado… La vida misma”.