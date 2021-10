Sabrina Rojas compartió una foto junto a Luciano Castro y el Tucu López

La modelo revolucionó las redes con la primera postal del encuentro entre su ex y su actual pareja. ¿Se viene la suya con Flor Vigna?

Entre Sabrina Rojas y Luciano Castroreina la paz. Se separaron en buenos términos y cada uno rehízo su vida. Él se enamoró de Flor Vigna, mientras que ella se puso de novia con el Tucu López, que hace horas tuvo un encuentro cara a cara con el actor. Todo quedó registrado en el celular de la modelo, que se retrató junto a ellos para dar un mensaje de unión.

“Cuando todo fluye, que en vez de pensar en dividir podés sumar. De a poco en esta familia ensamblada somos más. Y amo que así sea”, escribió junto a la postal que publicó en Instagram. A los tres se los ve muy sonrientes y a gusto, lo que comprueba que hay muy buena onda.

Sabrina Rojas y el “Tucu” López están enamorados. (Foto: Movilpress)

En una reciente entrevista con Gente, Sabrina reconoció que se siente muy feliz con su nuevo romance.

“Siento una etapa de renacimiento, estoy enamorada. Me separé pensando en estar mucho tiempo sola, era lo único que quería. Pero la vida me sorprendió con el Tucu…no me esperaba encontrarme con este ser. Pensé que todo iba a quedar bien en divertirnos pero tengo muchas ganas de todo con él. Es un ser muy hermoso, nos reímos mucho y disfrutamos de las mismas cosas, hasta de estar en silencio o bailar hasta cualquier hora”, contó.

Sabrina Rojas unió a Luciano Castro con el Tucu López. (Foto: instagram/rojassasi).

Al principio no le fue nada fácil animarse a conocerlo, ya que “le parecía un banana”, según dijo. Luego de varios encuentros todo fluyó y ahora son inseparables: “Pensé que era de esos facheros que sabe que está bueno y tirotea en Instagram, y me encontré con una persona hermosa, un hermano, tío e hijo amoroso. Y todas esas actitudes dan cuenta de cómo es como persona. Es un gran compañero, todos lo quieren, es inteligente y tiene un humor muy copado. Además, juntos podemos ser nosotros mismos y nos bancamos a morir”.

Flor Vigna y Luciano Castro están en pareja. (Foto: Movilpress).

Por qué se separaron Luciano Castro y Sabrina Rojas

Los actores terminaron su matrimonio a principio de año luego de más de una década juntos y dos hijos en común: Esperanza y Fausto. La crisis más fuerte que tuvieron fue en el verano de 2019. Sin embargo, en aquel entonces eligieron viajar a Mar del Plata para vacacionar como todos los años, aunque ya no dormían en la misma cama. Con el correr de los días se los empezó a ver más mimosos en las playas y fueron retratados a los besos, lo que indicaba una reconciliación.

Luciano Castro y Sabrina Rojas iniciaron su romance en la obra “Valientes”. (Foto: Instagram/castrolucianook).

“Somos una pareja totalmente común, no somos Marcelo Tinelli ni tenemos estrategias de prensa, hacemos lo que podemos. Hay un desgaste de la vida, no hay una fecha. La rutina trae un desgaste tremendo, pero no pasó nada. Hubo hastío”, se la escuchó decir a Rojas antes de esas imágenes que confirmaban que habían apostado otra vez al amor.

Pese a que intentaron seguir adelante, la pandemia terminó de ayudarlos a darse cuenta de que tenían que seguir caminos diferentes. “En las redes me piden que volvamos, pero nosotros tenemos que querer. No nos aguantábamos más. Casi doce años, una pandemia de año y medio… Volvimos de Mar del Plata, entramos en casa y no nos separamos más porque no podíamos salir”, comentó la mendocina en julio.