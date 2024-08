Sabrina Carpenter protagonizó la campaña de su nuevo perfume con un look hot

La fragancia se llama Cherry Baby y tiene notas de salida de cereza, manzana glaseada y néctar de ciruela.

Sabrina Carpenter ya tiene un lugar asegurado en el mundo de la moda. La cantante acaba de lanzar su nuevo Eau de parfum, una fragancia “dulce y seductora” llamada Cherry Baby. Se trata de la última incorporación a su colección Sweet Tooth con la firma internacional Scent Beauty.

La estrella del pop ya tiene otros aromas en su catálogo que incluyen la vainilla y el caramelo. Sin embargo, Cherry Baby está causando sensación por ser completamente lo opuesto.

Sabrina Carpenter en lencería para promocionar su nuevo perfume. (Video: Instagram/@scentbeauty).

Cherry Baby es un perfume gourmand con notas de salida de cereza cosmo, manzana glaseada y néctar de ciruela. El corazón de la fragancia es igualmente cautivador, con amapola roja, flor de peonía y chocolate negro. La base contiene madera de cachemira, almizcle sensual y elixir de pachulí, que se combinan para crear un aroma que es a la vez dulce y sofisticado.

Para las fotos de la campaña de moda, la rubia deslumbró con un vestido total black con efecto corset plagado de sensualidad y glamour. Sobre un sillón de terciopelo rojo fuego y comiendo cerezas, la artista se mostró muy audaz y cautivó a sus millones de fans.

En tanto, la botella del perfume se destaca por tener una forma rectangular de color rojo brillante que simula ser una barra de chocolate.

El frasco del eau de parfum Cherry Baby de Sabrina Carpenter. (Foto: Instagram/@ScentBeauty).

Sabrina Carpenter es la nueva chica mimada de la moda

Despúes de haber sido la nueva elegida de Kim Kardashian para promocionar su nueva colección de Skims,(la marca creada por la influencer cuyo slogan es resaltar lo mejor de cada uno a través de la ropa interior) los éxitos de Sabrina Carpenter continuaron acumulándose.

La rubia, de tan solo 24 años de edad, protagoniza no solo las campañas de moda más importantes del momento sino que también deslumbra con sus impactantes looks en las alfombras rojas más populares del mundo del espectáculo. Además, en sus redes sociales, no deja de imponer tendencia.

Tonos pasteles en la nueva colección de Skims que presenta Sabrina Carpenter. (Foto: @sabrinacarpenter)

Marc Jacobs también la eligió como musa fashionista para su nueva producción de fotos. La it girl posó con las carteras más coloridas y causó revuelo en las plataformas digitales. En una de las postales más viralizadas de internet, arrasó con un body fucsia con cuello alto y lo combinó con una minibag al tono.

Sabrina Carpenter, a puro fucsia. (Foto: Instagram/@sabrinacarpenter).

En la reciente edición de la gala del Met, la rubia desplegó todo su estilo y estrenó un maxivestido bicolor en negro y celeste bien claro. ¿Los detalles? Se trata de una pieza strapless al cuerpo en la parte superior con falda abullonada en celeste y blanco simulando nubes.