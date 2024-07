Sabrina Carballo se separó del padre de su hija a seis meses de haber dado a luz

La actriz aseguró que la convivencia tuvo que ver con la ruptura. Caetana, la beba de la pareja, nació el pasado 28 de diciembre.

A seis meses de haber dado a luz a Caetana, Sabrina Carballo reveló que se separó del padre de su hija. En una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (AM1110) la actriz dio detalles de su día a día como madre y por qué se dio la ruptura con el exfutbolista Damián Potenza.

“Estoy aprendiendo. Un poco enloquecida y un poco agotada como le pasa a todas las mamás. Gracias a Dios tiene salud, es una beba re copada y se adapta a todo. Ahora empezó a comer”, dijo la exintegrante de El hotel de los famosos (eltrece).

La actriz dio a luz el pasado 28 de diciembre. (Foto: Instagram/@carballo.sabrina)

En ese sentido, habló sobre su cambio de hábitos desde la llegada de Caetana: “Es complicado desde la alimentación porque yo vivía a café con leche y galletitas, hasta que ahora me volví a sumar al elenco de Nunca te fíes de una mujer despechada. Por suerte me entienden y comprenden que necesito ayuda. Estoy aprendiendo todo el tiempo”.

Fue en ese momento donde dio a conocer que se había separado del exjugador. “No convivimos. De hecho estamos separados, pero siendo papás los dos y aprendiendo y tratando de llevarnos bien por la nena”, señaló Carballo.

La actriz reveló que está separada de Damián Potenza, el padre de su hija. (Foto: Instagram/@carballo.sabrina)

“Todavía no tenemos ningún régimen, deberíamos tenerlo. Tenemos que ir organizándonos y aprendiendo también. La nena tiene 6 meses recién, toma teta”, agregó.

La actriz reveló los motivos por los cuales se dio la ruptura: “Probamos la convivencia pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella. La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue re caótico todo, somos muy distintos los dos”.

“Era re caótico, somos muy distintos”, comentó la actriz sobre la ruptura con Potenza. (Foto: Instagram/@damianpot)

“A mí me gusta la familia, la convivencia, pero no estoy en un momento para hablar del amor. A mí siempre me gustaría que las cosas vayan bien, pero no es el caso y lo importante es ser buenos papás para Caetana”, sentenció.

Para cerrar, aseguró: “No me quejo. Tengo trabajo, mi hija tiene salud y la verdad que voy encarando las cosas como viene. Y no es que tengo todo claro. Soy una duda caminando, pero también soy un poco kamikaze. Siento que la vida termina ordenando todo”.

Fuente: TN