Ryan Gosling generó furor en los Oscar 2024 al cantar en vivo “I’m Just Ken” acompañado por Slash

Ryan Gosling fue uno de los protagonistas de la noche de los Premios Oscar 2024 cuando interpretó en vivo “I’m Just Ken”, una de las canciones que forman parte de la banda sonora de Barbie. El actor hizo bailar a las estrellas de Hollywood en el público con una performance que incluyó la participación del elenco de la película y de Slash, el guitarrista de Guns N’ Roses.

El actor, que en la película interpreta al famoso muñeco Ken, sorprendió a todos cuando apareció entre el público luciendo un traje rosa con brillantes y lentes negros y entonó uno de los temas más icónicos del film. La presentación incluyó una multitud de bailarines y una coreografía que recorrió el escenario con distintos elementos.

Ryan Gosling interpretó “I’m Just Ken” en los Oscar 2024 (Foto: REUTERS/Mike Blake)Por: REUTERS

Por supuesto, el elenco de Barbie no quedó afuera y pudimos ver a Margot Robbie y a America Ferrera cantando junto a Ryan. Hasta Greta Gerwig, la directora, participó de la presentación que culminó con la ovación de todos los presentes.

Ryan Gosling interpretó “I’m Just Ken” en los Oscar 2024 (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Si bien se trató de uno de los eventos más destacados de la noche, “I’m just Ken” no se llevó el Oscar a Mejor canción. Fue Billie Eilish quien recibió el galardón en la categoría gracias a “What was I made for”, canción que también pertenece a la banda sonora de Barbie.

Ryan Gosling cantó “I’m Just Ken” de “Barbie” (Foto: REUTERS/Mike Blake)Por: REUTERS

El guiño que Ryan Gosling le hizo a “Barbie” para su look en los Oscar 2024

Margot Robbie y Ryan Gosling se convirtieron en la pareja cinematográfica del 2023 cuando protagonizaron Barbie, una de las películas más taquilleras del año pasado. Incluso cuando la actriz ni la directora del film Greta Gerwing quedaron seleccionadas para competir por la famosa estatuilla, Gosling hizo saber su descontento a través de un comunicado en las redes sociales.

Ryan Gosling muy canchero en la alfombra roja. (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier).

Ahora, los actores parecen haberse puesto de acuerdo en su look de red carpet para la noche de la entrega: los dos se vistieron de negro, ella con un vestido strapless de escote redondo bien ajustado y brillante de Versace y él con un traje negro, también con toques de brillo, que usó con una camisa abierta debajo al tono.

¿El dato? El galán le hizo, sin lugar a dudas, un guiño a Barbie con la elección de sus medias, de color fucsia, el tono fetiche de la muñeca más famosa del mundo que Margot Robbie llevó al cine. La elección resultó el complemento ideal para sus zapatos de charol negro acordonados. Los fotógrados por supuesto, se detuvieron en el detalle y la imagen se viralizó en minutos.