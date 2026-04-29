Rusia descarta salida de la OPEP+

Moscú seguirá en OPEP+ pese a salida de EAU y confía en estabilizar mercados en plena crisis energética global.

El Kremlin descartó este miércoles (29.04.2026) una posible salida de Rusia de la alianza ampliada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), algo que Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes.

El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, respondió negativamente a una pregunta al respecto durante su rueda de prensa telefónica diaria, aunque manifestó su respeto por la “soberana” decisión de EAU.

“Es una decisión soberana de los Emiratos Árabes Unidos. Nosotros la respetamos”, señaló.

Añadió que Moscú también saluda la posición del país árabe de mantener “una postura responsable en los mercados energéticos y de coordinación en el plano bilateral”.

Fuente: DW