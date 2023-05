Rusherking y María Becerra: “Tenían razón, volvimos”

Duki, Tiago PZK, Emilia, Lit Killah, FMK y Big On vuelve con un temón que será el éxito entre la generación Z y Alfa.

Está más que confirmado, Tras dos años de tirarse palos por medio de sus canciones, María Becerra y su exnovio Rusherking vuelve a estar juntos. La pareja se mostró feliz en una foto juntos como parte de la promoción de la nueva canción que promete ser el hit del 2023 y que según sus propios artistas, será un éxito rotundo.

Pero Rusherking y María Becerra no están solos en esta nueva producción. Los artistas se volvieron a unir con su grupo de origen llamado Los del Espacio Mami, entre los que se encuentran artistas como: Duki, Tiago PZK, Emilia Mernes, Lit Killah, FMK y Big On.

RUSHERKING Y MARÍA BECERRA JUNTOS OTRA VEZ: “TENÍAN RAZÓN, VOLVIMOS”.

“¿Ustedes entienden que nos juntamos todos de nuevo? Los del espacio”, escribió Rusherking en su cuenta de Twitter y agregó: “Estoy llorando”, esta última frase la replicó en varios de sus posteos en Instagram.

El rapero, exnovio de María Becerra y de la China Suárez, adhirió con esa frase, al posteo que hizo Lit Killah en Instagram: “Tenían razón volvimos. Los del espacio Mami, 01/06 hacemos historia”.

María Becerra también reaccionó al posteo con un “¡Ay” y emojis de fueguitos. “Los del Espacio no volvieron. Nunca nos fuimos. Seguimos haciendo historia”, sumó la cantante.

La historia de amor de María Becerra y Rusherking

En un campamento de música fue donde todo comenzó para María Becerra y Tomas Tobar, mejor conocido como Rusherking. En diversas entrevistas, la reconocida Nena de argentina y el joven freestyler han compartido detalles sobre su primer encuentro. “El escenario parecía sacado de una película romántica. Me gustaba y se lo comenté a mis amigas.

En la última noche, tras tomar unas copas, decidí abordarlo”, mencionó María entre risas en un video compartido en YouTube. Por su parte, Rusherking confesó: “No sabía quién era ella. Aquella noche, me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. Le respondí que no era de Córdoba, sino de Santiago del Estero, y me di la vuelta”.

A pesar de ese inesperado encuentro, mantuvieron el contacto a través de las redes sociales. Rusherking recordó que, días después, respondió a una de las historias de María en Instagram, y así comenzaron a conversar.

María y Rusherking también comparten el amor por la música. Tal es así que lanzaron juntos la canción “Confiésalo”, en la cual intercambian versos que reflejaban el amor que sentían. Un año más tarde de su lanzamiento y tras haber convivido, Becerra descubrió a Rusherking en un infidelidad y en medio de un escándalo, cuando aún no eran tan mediáticos, las cosas terminaron en diciembre del 2021.

Rusherking tuvo una relación de un año con la China Suárez, con quien terminó en abril pasado y María Becerra fortalece su amor con Reii, su nuevo novio. La música es más fuerte y fue el lazo que hoy los une de nuevo en el tema que los hará estar más cerca y arriba de los escenarios juntos otra vez.