Rusherking y María Becerra: los puntos claves de la relación que terminó en escándalo

La pareja comenzó su noviazgo cuando ambos se iniciaban en la música y ahora son los principales referentes del género urbano en el país.

María Becerra y Rusherking conformaron una de las parejas más llamativas del ambiente del género urbano pero su desenlace provocó un escándalo. Sin embargo, no todo fue malas entre ellos y, a pesar de los diferentes caminos que tomaron, su historia también tuvo momentos de película. Precisamente fue en un campamento de música en 2019 donde ambos se conocieron, siendo ese el marco para la escena de un filme romántico.

Tal como contó María Becerra fue ella quien se acercó a él y comenzaron una comunicación por redes sociales. “Esa noche me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”, contó Rusherking.

MARÍA BECERRA Y RUSHERKING.

Luego, llegó la pandemia lo que los obligó a pasar tiempo juntos sin poder salir. ” Fue un desafío, pero sobrevivimos como pareja y nos obligó a conocernos mucho. ‘Me salvó haber pasado el aislamiento con mi novio los primeros meses. después me fui a la casa de mis padres en Quilmes”, dijo en Marie Claire.

Música, amigos y tatuajes: los puntos en común entre María Becerra y Rusherking

Durante la pandemia María Becerra y Rusherking sacaron a la luz Confiésalo, que llegó a 65 millones de reproducciones. También, en su lista de canciones se incluyen Antes de ti y la participación en conjunto de “Además de mí remix”, junto a Tiago PZK, Lit Killah, Khea y Duki.

RUSHERKING Y MARÍA BECERRA TIENEN EL MISMO TATUAJE.

Además de la música, los cantantes también tienen el mismo tatuaje que, distinto a lo que se cree, no tiene un significado romántico. Tiempo atrás, Rusherking y María se tatuaron la frase ” Los del espacio” junto a los amigos que tienen en común, Tiago PZK y FMK.

Los rumores de separación y el tweet del escándalo

María Becerra fue la que encendió la polémica cuando compartió un polémico tweet que despertó rumores de separación con Rusherking.

“Hijo de mil… me acabas de cag… el autoestima”, fue uno de los mensajes que la artista compartió en la madrugada de diciembre de 2021. “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?” agregó luego y encendió los comentarios del fandom.

MARÍA BECERRA COMPARTIÓ TWEETS POLÉMICOS ANTES DE LA SEPARACIÓN CON RUSHERKING.

Tras el revuelo, María decidió borrar y aclarar lo sucedido. “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiere aclarar que Rusherking y yo ya no somos más pareja y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado”, siguió la artista.

EL DESCARGO DE RUSHERKING EN MEDIO DEL ESCÁNDALO.

Luego, fue el actual novio de la China Suárez quien tomó la palabra porque los rumores de infidelidad apuntaban hacia él. “Lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos SEPARADOS y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado, les agradezco su respeto”, dijo el músico.

Quién fue la tercera en discordia entre Rusherking y María Becerra

Una vez que trascendió la separación, Estefanía Berardi contó quién había sido la supuesta tercera en discordia entre la pareja. “Se llama Agus Kohan, es una tiktokera. María Becerra le habría encontrado mensajes en el celular a Rusherking”, dijo en ese momento en Mañanísima.

“Los vecinos salieron a ver qué pasaba y se encontraron con una chica que se quería ir y él trataba de retenerla. Pero María Becerra le decía ‘dejame ir, déjame, me quiero ir, te leí todos los mensajes’”, agregó sobre el momento en el que María descubrió todo.

Por Alfonsina Murialdo-Revista Caras