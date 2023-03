Rusherking y la China Suárez estrenan videoclip: la presencia de Alejandro Fantino y Rufina Cabré

Este martes se conocerá la primera colaboración musical entre la pareja

Rusherking y la China Suárez conforman una de las parejas más famosas de la actualidad. El trapero y la actriz comenzaron su relación desde la polémica por la diferencia de edad y hoy en día están más enamorados que nunca.

Luego de que el público y la prensa lo esperara con ansias, el exnovio de María Becerra y la expareja de Benjamín Vicuña han anunciado que están prontos a estrenar una canción en conjunto. Si bien la carrera artística de la China está enfocada fundamentalmente en la actuación, la música es otra de su grandes pasiones y ahora puede compartirla con su novio.

La primera canción de la pareja lleva el nombre de “Hipnotizados” y como adelanto han compartido un tráiler en el que se los puede ver llevando a cabo una boda ficticia. Días atrás aparecieron las fotos del rodaje y la prensa especuló con el casamiento de Rusherking y la China pero aparentemente se trata de un montaje para el videoclip que se estrenará el martes 21 de marzo a las 21 horas.

Otro aspecto que sorprendió de este breve adelanto es que el videoclip contará con la actuación de Alejandro Fantino, periodista que fue el primero en entrevistar a Eugenia Suárez luego del escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Además, formó parte del video Rufina Cabré, la hija de la actriz de Casi Ángeles y Nicolás Cabré, quien hará su debut como actriz en este clip intepretando a una de las invitadas a la boda de Rusher y la China.

El tráiler de Rusherking y la China revolucionó YouTube

Minutos atrás, Rusherking agradeció a sus seguidores por haber convertido el tráiler de 30 segundos en un verdadero boom. A menos de 24 horas de su lanzamiento, se ubicó en el puesto 1 de tendencias de la plataforma: “Gracias por poner el tráiler tendencia #1″.

Esta será la primera vez que la pareja comparta una canción, pero anteriormente, la China ofició de actriz en el clip de Rusherking y Dread Mar I titulado “Perfecta”.

Qué dice la letra de la canción de La China y Rusherking

Si bien aún no fue lanzada la canción completa, se puede escuchar a Rusherking cantando: “Sabes cómo me llamo y de dónde vengo, que lo que tengo yo no lo ando presumiendo” y a ella respondiendo: “Sé que ya has escuchado lo que comentan, que en niguna de mis relaciones he sido honesta”, haciendo referencia a la mediatización de sus vínculos amorosos.

