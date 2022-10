Rusherking habló sobre el tema que le dedicó a la China Suárez

El artista presentó “Perfecta”, una canción de tinte romántico inspirada en la actriz que es la protagonista del videoclip y contó los pormenores en Almorzando con Juana Viale. Mirá el video.

“Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras, y el mundo que se para. De ti nada me separa”. Así reza parte del estribillo de “Perfecta”, la nueva canción de Rusherking, que hizo en colaboración con Mariano Castro, líder de, Dread Mar I, y que tiene una clara destinataria: Eugenia La China Suárez, su novia desde hace ya cinco meses. La actriz también formó parte del videoclip de ese tema, donde se la ve bailando en medio de un campo lleno de girasoles y luego se besa con el músico y se abrazan, todos vestidos con tonos rosados.

Muy enamorado, el cantante no dudó en inspirarse en ella a la hora de componerla, y este domingo aprovechó su visita a la mesa de Almorzando con Juana Viale para hablar al respecto. “La música la uso para expresar cualquier sentimiento, ya se amor o que estoy triste, lo que sea”, confesó. Entonces, la conductora lanzó: “Hablame de ´Perfecta´, no hay una canción más empalagosa, estás completamente enamorado…”. A lo que el joven reconoció: “Sí, sí, habla del amor. Hace mucho que no sacaba una canción así, se la escribí a la Chinita, y Dread se sumó”. Y agregó: “Dread me propuso hablar de un sentimiento verdadero, de lo que me estaba pasando”. En tanto, se refirió a la posibilidad de hacer una colaboración con la ex Casi Ángeles: “Sí, vamos a hacerlo. Nunca lo hablamos, me lo han preguntado y nunca nos juntamos a escribir. Seguro se va a dar en algún momento”.

Cabe recordar que, cuando estaba en una relación con María Becerra, el músico también le había compuesto un tema, que en esa oportunidad habían cantado juntos. Se trata de “Antes de ti”, una cancón que también tenía tintes románticos.

En otro tramo del programa, Thomás Nicolás Tobar, tal es el verdadero nombre del músico, habló sobre la diferencia de edad con Suárez. “Es una relación normal, no hay prejuicios entre nosotros, pero afuera sí”, señaló.

Días atrás, Eugenia también le había hecho una fuerte declaración de amor en las redes a su pareja, luego de ver un video de un show que el trapero hizo en San Nicolás. “Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, comienza diciendo la ex Teen Angels en el posteo.

El beso de la China Suárez y Rusherking en el videoclip “Perfecta”

Y luego continúa: “Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo @rusherking”.

Hace algunas semanas, los tortolitos compartieron un viaje a Nueva York, destino al que fueron con motivo de un desfile al que fue convocada la actriz por la Semana de la Moda. Y su novio no dudó en hacer las valijas para acompañarla. Allí también aprovecharon para recorrer la ciudad y afianzar la relación.