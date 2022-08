Rusherking habló de la supuesta crisis con la China Suárez

Después de que trascendiera un desencuentro entre la pareja, el rapero dio su palabra en la alfombra roja de los Premios Gardel 2022

Este martes se celebraron los Premios Gardel en el Movistar Arena y Rusherking estuvo presente ya que estaba nominado y, además, fue parte de la programación de shows que animó la noche: el rapero recreó la versión de “Después de tí” junto a Alejandro Lerner y despertó los suspiros de sus fans presentes en el estadio.

Pero antes de la gala, en la alfombra roja fue abordado por la prensa acreditada al evento y, aunque de movida fue reticente a hablar de su vida privada (”¿Es para hablar de música la nota?”, le preguntaba Rusher a todos los periodistas que le pedían hablar), finalmente le preguntaron por las sonadas versiones de crisis con Eugenia La China Suárez.

Y abrió un duelo con la prensa: “Son respetuosos a veces. Yo las notas las doy contento, pero me molesta cuando vienen corriendo y no estoy preparado para responder. Pero si es así, nos tomamos un café si querés”, le propuso a un periodista con una sonrisa.

Acerca de cómo en los últimos meses se disparó su perfil mediático, dijo: “Es parte de todo esto, hay que aceptarlo. No me molesta. Yo estoy muy feliz con mi relación, muy contento haciendo mi música, laburando mucho, enfocado. Al principio era más difícil lo mediático, pero ahora ya me acostumbré, estoy más tranqui. Y lo entiendo”.

“¿Se viene una colaboración con La China?”, le preguntó una periodista acerca del costado musical de la actriz. “Lo vamos a hacer en algún momento, más vale. La China es hermosa, canta increíble, la rompe. Obvio que lo vamos a hacer”, prometió Rusher.

Por último, el cronista de Intrusos (América) le preguntó por las versiones de separación entre el rapero y la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. “Se dijo en los últimos días que estaban separados y ustedes subieron un video desmintiéndolo”, le dijo. “Es que ahí flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien”, contestó el músico y se retiró rápidamente de la alfombra, evitando las repreguntas.

La semana pasada en Intrusos la periodista Maite Peñoñori puso sobre la mesa la supuesta crisis entre el rapero y la rubia, asegurando que él dijo una contundente frase sobre su actual pareja. “Ayer vimos que Rusher había estado grabando con los chicos de La K’onga”, explicó la periodista en referencia al grupo musical de cuarteto. Luego, agregó: “Parece que él anduvo boqueando con todos los que estaban ahí y les dijo textuales (sobre la China): ‘Me tiene cansado, me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada, pero la verdad que no’”.

Incluso la panelista del ciclo de espectáculos dio a entender que el artista tendría ganas de dar un paso al costado en el noviazgo. “Él dice que ella está haciéndome escenas todo el tiempo. Por eso, quiere que resuelvan un alquiler que tienen en común y terminar”, manifestó Maite.

Sin embargo, días después, la propia pareja lo desmintió mostrando buena sintonía en las redes sociales y a través de una particular publicación. Sin hacer alusión directa a lo que se informó este jueves en Intrusos (América), el rapero compartió en sus Instagram Stories una captura de pantalla de la videollamada que estaba manteniendo con su novia actriz, junto con un emoji de corazón. En tanto, la mamá de Amancio, Magnolia y Rufina compartió la postal, a la que le agregó más corazones y risas, además de un comentario burlón por la calidad de la foto: “Muy buena captura (dijo nadie nunca)”, escribió.