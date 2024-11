Rumores de romance entre Nicki Nicole y Enzo Fernández: posteos en redes, desmentidas y versiones cruzadas

La cantante y el futbolista fueron vinculados sentimentalmente después de verlos juntos en un boliche de Buenos Aires. El rol de Valentina Cervantes, la expareja del jugador

El presunto romance entre Nicki Nicole y el futbolista Enzo Fernández tomó por sorpresa al mundo del fútbol y del espectáculo y acaparó la atención de los medios y las redes sociales. Desde que en LAM (América TV) insinuaron la posibilidad de un vínculo entre la cantante rosarina y el mediocampista de la Scaloneta, las especulaciones no dejaron de crecer, acompañadas de desmentidas y declaraciones desde el entorno de los involucrados.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre, en su rol de conductora reemplazante de Ángel de Brito, lanzó un comentario que despertó la curiosidad de la audiencia: “Estarían iniciando un romance el señor Enzo Fernández y la señorita Nicki Nicole”. Según la panelista, el jugador y la artista habrían coincidido por primera vez en octubre, durante una reunión en un pub de Buenos Aires durante la fecha FIFA en la que Argentina enfrentó a Colombia y Bolivia.

Latorre aseguró que, tras regresar a Londres, Enzo habría terminado su relación con la madre de sus hijos para “probar estar solo”. “Algo pasó, le gustó, por ahí se dio cuenta de que le movió el piso y dijo: ‘No estoy bien con Valentina’”, comentó la panelista, reforzando la idea de que el jugador podría haber tomado distancia de su pareja tras conocer a la cantante. Además, señaló que este supuesto vínculo se habría afianzado cuando Nicki Nicole asistió al partido de la selección contra Perú el pasado 19 de noviembre en La Bombonera.

Desde el entorno de la modelo, no tardaron en hacerse cargo de la versión. Según Yanina Latorre, la exmujer de Enzo se habría comunicado directamente con él para confirmar los rumores sobre su relación con Nicki Nicole. “Él no se lo negó, le dijo que sí, que la conocía y había estado con ella, pero no le dio detalles”, relató l.

Una Chica Contó Que Vio A Nicki Nicole Y Enzo Fernández En Un Boliche Y La Cantante Salió A Defenderse

La ruptura entre Cervantes y Fernández había sido confirmada previamente, pero esta supuesta conexión con la cantante reavivó la atención mediática. En redes sociales, algunos usuarios acusaron a Nicki Nicole de ser la responsable de la separación, especulación que la propia cantante se encargó de desmentir.

Luego del supuesto encuentro de octubre, Nicki Nicole utilizó sus redes sociales para negar rotundamente las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el jugador. Según había mencionado una usuaria de Tik Tok, la cantante de “Wapo traketero” y el mediocampista del Chelsea estuvieron juntos en el pub porteño Moby Dick.

Al ver el posteo, la artista dio su versión de los hechos: “Fui con amigos y con la persona con la que salgo actualmente, que no es conocida. Saludé y hablé con todos los presentes, pero no tengo nada que ver con esa historia”, escribió entre los comentarios, algo que rápidamente se viralizó. Esto no pasó desapercibido para Latorre, que calificó como “extraño que una figura internacional como Nicki respondiera directamente a este tipo de rumores”. Vale mencionar que desde que a comienzos de año confirmó su ruptura con el mexicano Peso Pluma, no se mostró nuevamente en pareja.

La Palabra De Enzo Fernández En Medio De Los Rumores De Romance Con Nicki Nicole

A pesar de sus aclaraciones, las especulaciones continúan alimentando el debate en redes sociales y programas de televisión. Y mientras las partes involucradas hacen silencio de manera oficial, personas cercanas hablan por ellos. Desde el entorno del futbolista, intentaron poner paños fríos a la situación. Según el programa Desayuno Americano, el padre de Enzo, Raúl Fernández, negó de forma contundente la existencia de una relación entre su hijo y Nicki Nicole.

“Enzo no quiere hablar, pero desmiente cualquier romance con esa chica, son inventos’”, apuntó la panelista Damasia Ochoa, citando según ella “palabras textuales” del hombre. Sin embargo, la desmentida no fue suficiente para los integrantes del programa, quienes aventuraron que entre ambos podría haber algún tipo de atracción más allá de un vínculo formal.

Mientras tanto, cada uno sigue con su camino. Fernández regresó a Inglaterra para reincorporarse al Chelsea, Cervantes proyecta su carrera de modelo mientras termina de definir su estadía definitiva en Buenos Aires, y Nicole acaba de editar un nuevo material, lo que derivó en las especulaciones de una posible movida publicitaria. Una de las tantas que seguirán surgiendo hasta que alguno de los involucrados le pongan rótulo a esta situación.

Por Candela Mazzone-Infobae