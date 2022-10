Ruggeri estalló contra Silvina Batakis por su viaje a Nueva York

El Cabezón explotó contra la exministra de Economía, luego de que se difundieran imágenes suyas en un Apple Store de Nueva York

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, estalló este miércoles al mediodía en el programa contra la exministra de Economía, Silvina Batakis, luego de que se divulgaran imágenes de la actual presidenta del Banco Nación en el Apple Store de Nueva York. El video se hizo ampliamente viral debido a las declaraciones que había hecho la funcionaria cuando estaba a cargo del Palacio de Hacienda. “Sentada así en Nueva York ‘la nami’. Es una cosa… el verso que nos hacen”, aseveró con enojo el exjugador.

Al asumir su cargo, en julio de 2022, Batakis aseguró en una entrevista televisiva que “el derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo”, en relación a la pérdida de dólares que eso implicaría para las necesitadas reservas del Banco Central. En ese sentido, Ruggeri admitió en el ciclo deportivo que, al viajar él mismo al exterior, se sintió afectado por las palabras de la entonces ministra.

Como siempre, el exdefensor se las rebuscó para emitir su opinión de carácter político en medio del debate con sus colegas. En el pase con F12, Oscar contó que, por estos días, lo afecta una carraspera, y explicó que se debe a los nervios de estar cerca de viajar. El mes que viene partirá junto con algunos de sus compañeros rumbo a Qatar para cubrir la Copa del Mundo.

En ese marco, su compañero Sebastián Vignolo le preguntó si su pareja, Nancy, no podría ayudarlo, puesto que, recientemente, se graduó como licenciada en Psicología. “No puede, ya le dije. ¿Cómo va a hacer, si me conoce? La denuncio”, dijo en tono de broma.

Ruggeri: “El verso que nos hacen”

En ese contexto, se refirió al juramento que hacen los profesionales de la salud, y que, en el caso de los psicólogos, les impide atender a sus personas más cercanas afectivamente. Allí, la comparó con el juramento que hacen los dirigentes políticos al asumir un cargo público.

“Las cosas como son. ¿Juran o no? No son como estos que juran que la Patria, que el coso, que Dios. Si fuera realmente por Dios… no queda uno, no estaría nadie. Pobre esa Biblia que ponen, me gustaría verla, porque para mí no hay nada, está blanca. Los juramentos que hacen, y después los ves y decís… pero éste juró”, señaló sobre los funcionarios en general.

Luego, arremetió de manera directa contra la economista, que estuvo en su cargo por menos de un mes. “La Batakis ésta me pu… porque me fui a Inglaterra. Ya iba mal porque dije: ‘Che, viajé, con el tema del dólar’. Sentada así en Nueva York ‘la nami’. Es una cosa… el verso que nos hacen, Dios”. Después, aclaró que estaba “tranquilo”, pero al mismo tiempo, indicó: “Me vuelven loco esas cosas. Me dicen a mí y lo hacen ellos. Es para todos igual”.

Batakis fue ministra de Economía entre el cuatro de julio y el tres de agosto de este año. Durante ese lapso de tiempo, los dólares paralelos superaron los 300 pesos, y el Riesgo País estuvo cerca de los 3000 puntos. Fue reemplazada en su cargo por el actual titular de la cartera de Hacienda, Sergio Massa.