Ruedan cabezas libertarias

Se rumoreó que el excandidato a jefe de Gobierno porteño iba a estar al frente de la AFIP, luego que iba a ser jefe de asesores. Sin embargo, le bajaron el pulgar. El legislador mastica bronca, pero se mantendrá en silencio.

Ramiro Marra mastica bronca, pero tomó una decisión: aunque lo hayan dejado afuera del Gobierno, al menos por ahora, va a defender a Javier Milei. A pesar de que desplazar a los históricos ya es una especie de modus operandi de La Libertad Avanza, la noticia le cayó como un baldazo de agua fría. No solo es uno de los referentes vertebrales del espacio, sino que es uno de sus fundadores. En los últimos tres años aportó dinero, equipos técnicos y alianzas estratégicas. Así y todo, le bajaron el pulgar. En su entorno le cargan la decisión a “El Jefe”,Karina Milei, y a pesar de que todavía nadie tiene muy claro cuáles fueron las razones, los defensores del legislador porteño arriesgan hipótesis: “Ella es autoritaria y va a ser la gran figura de los próximos años. No quiere que nadie que esté cerca del presidente tenga peso propio”.

Marra no es el único dolido. Su nombre se suma a la baja de Carolina Píparo de la ANSES, a la decisión de correr a Victoria Villarruel de las áreas de Seguridad y Defensa y al desplazamiento en la campaña de Carlos Kikuchi en la provincia de Buenos Aires. Pero su caso es diferente.

Píparo había sido una de las últimas en sumarse al espacio y su candidatura a la gobernación bonaerense fue prácticamente una casualidad. Kikuchi fue clave en el armado bonaerense pero ciertos arreglos territoriales le sumaron enemigos internos y nadie chistó cuando le quitaron influencia. Villarruel, desde el inicio de la campaña electoral, se movió con hermetismo y distancia del resto de los libertarios y más de uno desconfiaba de la capacidad de su equipo para liderar áreas tan sensibles como las que se le habían designado.

Sus casos se sumaban a los jóvenes del Partido Libertario que arrancaron en el inicio del 2023 hablaron en público de su desilusión con La Libertad Avanza y lo describieron como un espacio en el que todo se intercambia por sexo o dinero. A Emilio Ocampo, que puso la cara por la dolarización durante la campaña y luego fue descartado como titular del Banco Central. Y a los tantos comentarios en off de las terceras líneas libertarias que observan atónitas la poca cantidad de “históricos” en el reparto de secretarías y subsecretarías.

Sin embargo, nadie se imaginaba que iba a llegar a Marra. En las últimas horas el periodista Marcelo Bonelli reprodujo una discusión que habría tenido con “El Jefe”. El legislador porteño le habría reclamado un espacio y la respuesta habría sido contundente: “En el Gobierno nacional no hay nada. Buscate un cargo en CABA”.

Marra no va a confirmar ninguna pelea y va a esperar, según cuentan en su entorno. El personaje irascible y desfachatado de la televisión y las redes es solo una de sus facetas. Cuando se apagan las cámaras, también es un típico dirigente político con varios años y campañas a cuestas que sabe cuándo guardar prudencia. Está recluido en sus oficinas de Bull Market Group y solo habla con personas de su confianza. Entre risas, alguien lo escuchó decir: “No estaré en el Gobierno pero puse un Presidente”.

Marra, del consenso a la anti-política

Marra y sus colaboradores se sienten fundamentales en el triunfo del nuevo Gobierno. En su entorno dicen que fueron él junto a su socio político Eugenio Casielles los verdaderos armadores de La Libertad Avanza. Milei, para ellos, es su “producto”. Soberbia aparte, esta es la versión que repiten desde hace meses a los suyos.

Marra y Casielles son amigos desde el secundario y llevan más de diez años juntos en política. En 2015 fueron colaboradores en la campaña de Marco Lavagna -también amigo de la dupla-. Al poco tiempo comenzó a delinear su perfil. Captó que había un terreno casi inexplorado por la dirigencia en las plataformas y se lanzó como youtuber financiero mientras que, por debajo, hacía lo que mejor sabe hacer: tejer relaciones.

Marra tiene amigos en el oficialismo, en la oposición, en el universo de las finanzas, los bancos y en los medios de comunicación. Además, y no menos importante, tiene mucho dinero.

Milei había sido su profesor en la universidad y se habían vuelto a cruzar en reuniones durante el 2015, cuando el presidente electo todavía trabajaba en la órbita de Daniel Scioli y el legislador porteño todavía estaba dentro de las filas peronistas.

En el 2019, Marra se presentó a su primer cargo electivo de la mano de Roberto Lavagna. Fue candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Consenso Federal. Sin embargo, la Argentina -y todo Occidente- acababa de ser testigo de la ola feminista y los que estaban atentos comenzaron a registrar la reacción conservadora.

“Ramiro se fue dando cuenta que la gente no quería ‘consenso’ sino que quería romper todo. Si se le presta atención a aquella campaña hay muchos elementos que después se vieron en el 2021 con Milei. Pero Lavagna no era Javier y el discurso del consenso no era el camino”, cuentan fuentes cercanas a Marra.

Hacia el 2020 Marra y Casielles ya estaban convencidos de que era posible crear un espacio por fuera del binomio kirchnerismo-macrismo. La pandemia y la cuarentena les terminó de confirmar que los tiempos habían cambiado y que era hora de la “anti-política”. El acercamiento a Milei, entonces, resultó obvio. El economista ya tenía un perfil público rupturista, no tenía pruritos a la hora de definirse de derecha y había lanzado, junto a José Luis Espert y Luis Rosales, el espacio Avanza Libertad.

Marra alguna vez supo decir: “Yo soy La Libertad Avanza”. El dirigente porteño suele jactarse de que algunos conceptos clave del ascenso del economista fueron suyos, como el de “casta” o la idea de la dolarización. Solo aquellos que compartieron los meses de la gesta del nuevo espacio político sabrán si es cierto, pero él lo repite.

Marra y La Libertad Avanza: financiamiento y relaciones

Las oficinas de Bull Market se convirtieron en una especie de búnker de La Libertad Avanza desde mucho antes que el espacio diera la sorpresa en las elecciones legislativas del 2021. En aquella oportunidad, Marra fue el primer candidato en la lista de los legisladores porteños.

“En off de lo que más se habla es de la plata que Marra y su financiera manejan. De hecho, de todas las caras visibles de esa primera campaña, solo él y (Carlos) Maslatón tenían un bolsillo abultado. Los enemigos que tiene el youtuber en el espacio dicen que es por esta razón que se explica su lugar en la lista”, contó Juan Luis González en su libro “El Loco”.

Pero el crecimiento de Marra dentro del espacio no solo fue por sus aportes económicos. El día que Milei ganó el balotaje le agradeció el triunfo a Santiago Caputo y lo describió como “el arquitecto” de la victoria. El consultor político fue uno de los que llegó al economista a través de Marra.

Marra y Caputo son amigos desde el colegio secundario. Cuando La Libertad Avanza ya estaba constituido, el dirigente porteño supo que podía haber buena sintonía entre los dos y los presentó. “Ahora dicen que son amigos, pero Santiago es un proveedor de Javier. Le cobra todos los meses y trabaja para él”, dicen fuentes libertarias que reniegan del reciente protagonismo del consultor.

Marra también tuvo un pasado en el Frente Renovador de Sergio Massa y esos vínculos también fueron clave durante el armado de las listas. Uno de los grandes temas del 2023 fue la discusión acerca de la ayuda que el massismo le habría dado en las sombras al economista. En el espacio, nadie lo niega. De hecho, más de uno lo anota como otro de los grandes aportes del legislador porteño: “No había estructura”, repiten.

La confirmación de que Marco Lavagna continuará al frente del Indec en el Gobierno de Milei se tomó con cierta gracia en el entorno de Marra: “Quedan todos sus amigos menos él”, bromearon.

Sin embargo, sus vínculos se extienden más allá de las fronteras peronistas. De hecho, Marra, Casielles y Lavagna tienen una estrechísima relación con dirigentes del Pro como el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres -amigo íntimo del legislador- y Cristian Ritondo. El grupo se lleva tan bien que hasta han compartido más de una cena.

Las terminales de Marra llegan a lugares insólitos. Después del balotaje, por ejemplo, el oftalmólogo del Papa Francisco contó cómo se concretó el contacto entre el sumo Pontífice y el presidente electo. La llamada sucedió, justamente, gracias al dirigente porteño. “Justo tenía un control programado con él (con Francisco). En ese momento me llamó justo Ramiro y salió la comunicación”, contó el profesional.

La comunidad de Marra

Desde el equipo de comunicación que acompaña a Milei desde el 2021 hasta varios de los principales influencers del espacio, como Mariano Pérez y Tomás Jurado, llegaron al espacio convocados por Marra. Desde hace años estaba obsesionado con crear una comunidad liberal que le hablara al electorado al que tenían que apuntar: varones jóvenes.

Obsesivo de los números, su computadora tiene cuatro pantallas que están encendidas en simultáneo y mira todos los números: los de su financiera, las métricas de las redes y también los que tiene anotados en un Excel con los nombres de todos los dirigentes que tiene de su lado. En su entorno cuentan como propios a referentes en todo el país y deslizan que el domingo, durante la asunción, pretende hacer una demostración de fuerza y llevar alrededor de 3 mil militantes a las escalinatas del Congreso.

Solamente el tiempo dirá si toda esa gente le será fiel o si se alinearán a Milei y Karina. En la historia de La Libertad Avanza, las traiciones son moneda corriente.

Por Giselle Leclercq-Perfil