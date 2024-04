Rosatti: “El objetivo del derecho no es perfeccionar al ser humano sino garantizar la convivencia”

El presidente de la Corte Suprema dio una conferencia en la que le preguntaron sobre el tema de las causas de las provincias contra el Gobierno. “Si la política no resuelve estos temas, la justicia lo resolverá en un tiempo razonable. No nos parece que la judicialización sea el camino”, señaló

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, dijo que “hay que darle una primera chance a la política” en referencia a las causas que las provincias iniciaron en el máximo tribunal contra el gobierno de Javier Milei por sus decisiones, como el DNU 70 y las quitas de fondos para educación y transporte, y en virtud de que hay negociaciones abiertas. “Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea. Sino lo resolveremos en un tiempo razonable”, agregó el magistrado.

Rosatti dio este mediodía una charla en el Rotary Club de Buenos Aires en la que expuso sobre “Filosofía política y económica de la Constitución Nacional”. Al finalizar la exposición, fue el turno de las preguntas de los socios del Rotary y de la periodista Clara Mariño.

Una de las consultas fue por la cantidad de causas que las provincias presentaron ante la Corte Suprema. Hay expedientes de La Rioja, La Pampa, Buenos Aires, entre otros, contra el DNU 70 de desregulación de la economía y la quita de distintos fondos compensadores en los que se reclame la inconstitucionalidad de esas decisiones. La cantidad fue sobre una posible decisión que tome la Corte Suprema y por su postura sobre la judicialización de la política.

“Hay que darle una primera chance a la política. Hay charlas, reuniones, negociaciones que seguimos con avidez. Si la política no resuelve estos temas, la justicia lo resolverá. No nos parece que la judicialización sea el camino. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea. Sino lo resolveremos en un tiempo razonable”, contestó Rosatti.

La respuesta llega luego de que el fin de semana el presidente Milei dijera en otra conferencia que “al menos tres jueces de la Corte han tomado una posición bastante poco amigable con el DNU”. La referencia sin nombrarlos era a Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Otra de las preguntas fue sobre la presencia de mujeres en la Corte Suprema. “Eso me lleva a un análisis actual que me gustaría obviar porque por las circunstancias actuales podría tomarse como una postura sobre los candidatos en danza. No habiendo ningún candidato lo haría sin problemas”, contestó el juez. El gobierno de Milei propuso como magistrados para la Corte Suprema a Ariel Lijo y a Manuel José García-Mansilla.

Rosatti expuso sobre el aspecto político y económico de la Constitución Nacional. Sobre el político dijo que el artículo central es el 19, que establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, completó.

“El objetivo del derecho no es perfeccionar al ser humano sino garantizar la convivencia”, sostuvo Rosatti y habló de que “son pocas cosas lo que regula el derecho”.

Sobre la parte económica señaló que allí hay varios artículos importantes y tomó como base que lo central es “la relación entre el mercado y el estado”. “El capitalismo es el sistema al que adhiere la Constitución Nacional. Y eso es reconocimiento de la propiedad privada, iniciativa particular y competencia en un marco de igualdad de oportunidades”, agregó. “No hay que escribir una nueva Constitución. Hay que honrarla, respetarla y conocerla previamente. Si todos la respetamos a todos no va a ir mejor”, concluyó.

Al momento de las preguntas Rosatti habló de la cantidad de causas que la Corte resuelve por año, de la lucha contra el narcotráfico, de la puesta en marcha el 6 de mayo del sistema acusatorio en Rosario y sobre la mala imagen de la justicia. “La ejemplaridad moral es fundamental. Pasa en todas las organizaciones y la justicia no es ajena”, dijo.

También le preguntaron sobre cómo es actualmente la relación entre la política y la justicia. “Normal. Fui ministro de justicia y ahora soy juez, estuve en los dos lados del mostrador. La relación no solo en Argentina, sino en todo el mundo, es tensa y a veces difícil. La política quiere definiciones rápidas, generales y el juez resuelve cuestiones específicas, particulares, es otro ritmo”, contestó.

Otra de las consultas estuvo relacionado a cómo toma que ante un fallo de la Corte Suprema se haga una interpretación política de a quién beneficia o a quién perjudica. “Estoy acostumbrado pero no es bueno”, sostuvo y puso un ejemplo de malas interpretaciones. Contó que el mes pasado, en otra charla, dijo que Juan Bautista Alberdi, autor de las bases de la primera Constitución Nacional de 1853, era “a veces tan citado y tan poco leído”. “No me estaba refiriendo a un político. Me estaba refiriendo en el mundo académico que uno se maneja que desconoce la obra de Alberdi. Alguien interpretó que yo me refería…..y no me refería”, dijo. Muchos interpretaron que se refería la presidente Milei.