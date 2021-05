Rompió el silencio Verónica Ghio, la mujer de Carlos Reutemann

Tras las duras acusaciones de la hija del ex piloto, la mujer dio su versión de los hechos.

El ex gobernador de Santa Fe, el reconocido piloto Carlos Reutemann, fue noticia el día de ayer por las acusaciones de sus hijas quienes aseguran que la actual mujer de Lole, Verónica Ghio, lo tienen prácticamente secuestrado y que a ellas las bloqueó de su celular, por lo que no pueden comunicarse con su padre.

Tras una internación por un cáncer de hígado que padece desde hace bastante tiempo, su hija Mariana a través de las redes presenta a su padre leyendo el diario mostrando además su recuperación. Luego de eso, Verónica quien lleva adelante la agenda de Carlos Reuteman y que no fue aceptada en un principio por las hijas de Lole, con el tiempo las relaciones fueron mejorando a pesar de los varios cortocircuitos que hubo en la relación.

Ahora, tras la recuperación de su padre, Mariana y Cora no pueden hablar con él porque aseguran que su mujer las bloqueó. “Lamentablemente tengo que hacer un twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del sanatorio. No responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mi“, escribió la hija de Reutemann

Ayer en el programa “Lo de Mariana”, Mercedes Ninci habló vía WhatsApp con una amiga de Verónica Ghio quien le dio la versión de la mujer de Lole: “El problema fue que comenzaron las discusiones porque las chicas se metían mucho y querían hablar todo el tiempo con los médicos y se metían mucho con el tema”, dijo y añadió: “Verónica quería manejar el tema con los médicos y las chicas también y Verónica estaba desesperada porque veía que el Lole estaba muy mal, muy grave y ellas mandaban unos mensajes como diciendo que estaba mejor, entonces eso renovó las fricciones que habían habido durante años”.

Por último y a modo de síntesis, Ninci dijo: “A Verónica no le gustó que las hijas se metieran y estuvieran todo el tiempo hablándole a los médicos porque para eso estaba ella”.

De ahí, la decisión de la mujer del ex gobernador quien se cansó y terminó por bloquearle el teléfono.