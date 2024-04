Romina Uhrig habló de su complicada situación judicial y apuntó contra Yanina Latorre

Después de ser imputada por lavado de dinero, la ex participante del reality rompió el silencio y contó detalles íntimos sobre el vínculo que mantiene con su ex pareja, Walter Festa.

Luego de que Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano 2022, y Walter Festa, su exmarido y exintendente de Moreno, fueran imputados por lavado de dinero, la mediática habló por primera vez. En la charla, dejó en claro su postura frente a las acusaciones recibidas. En una declaración respaldada por su abogado Fernando Burlando, Uhrig afirmó que las acusaciones en su contra son infundadas y que confía plenamente en el sistema judicial para demostrar su inocencia.

Además, Romina no solo dio su punto de vista sobre su complicada situación judicial, sino que también apuntó contra la panelista de Ángel De Brito, Yanina Latorre. La ex participante del reality arremetió contra la panelista y aseguró que en sus dichos desinforma a los televidentes.

“Yo a Walter lo conocí ya casi con 50 años, con una vida hecha, nunca fui millonario, te da bronca que inventen tantas cosas. Antes de ser intendente ya vivía en un country. Yo estoy esperando que lo llamen a declarar y que declare, yo nunca me hice la ciega asique no me conocen ni un poquito. Yo no conocí a un tipo muerto de hambre, conocí a un tipo que estaba bien económicamente, no que se cagaba de hambre, pero tampoco es millonario. También tuvimos un montón de líos que eso también llevó a la separación, tuvimos que vender nuestro lote para poder separarnos”, comenzó diciendo Romina Uhrig.

Después de ser muy cuestionada sobre su rol dentro de la política, la ex mujer de Walter Festa, expresó: “Yo laburo desde los ocho años, a los 16 viví sola y nunca le saque nada a nadie, tengo mi auto y alquilo, no tengo mas nada. Estoy separada con tres hijas y quieras o no, este es mi laburo, no me conocen en lo más mínimo. En vez de informar a la gente la desinforman, Yanina empezó a decir cosas e inventar”.

Para finalizar, y con lágrimas en los ojos, Romina agregó: “Yo siempre trabaje y me maneje con mi plata. Es injusto, jamás dijeron que me la paso laburando o que podría haber tenido una mujer que cobraba y no laburaba, y sin embargo laburé siempre. Sigo creyendo en él, me da seguridad, confió en que todo se va a aclarar, yo estoy tranquila”.