Romina Malaspina se arrojó en las aguas heladas de la Antártida

La modelo compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, donde sorprendió a sus millones de seguidores por la osadía

En las últimas horas, Romina Malaspina compartió la experiencia extrema a la que se sometió en un fascinante viaje por la Antártida. Es que la modelo se tiró en el agua helada desde un barco y registró el momento en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2 millones y medio de seguidores.

“¿Qué creen que pasó? Véanlo hasta el final”, escribió en la descripción del video al subirlo como para mantener el suspenso. En la pieza audiovisual, se vio cómo se preparaba para luego zambullirse y volver rápidamente al barco debido a la helada temperatura del agua. Esto lo hizo asistida por una persona que le ató una soga al arnés que llevaba puesto, a fin de arrastrarla de inmediato a la escalera que le permitió volver a la embarcación.

En una publicación anterior, la modelo compartió en su perfil distintas fotos y videos de la travesía que está realizando por el “continente blanco”, en la que mostró distintas formaciones de hielo y también pingüinos nativos del lugar. “Hola. Puedo conectarme al WiFi en el medio de la Antártida solo cuando Elon Musk y su internet privado lo permiten. Este viaje está muchísimo más increíble de lo que imaginaba, y con personas realmente espectaculares”, comenzó escribiendo en el epígrafe del posteo.

Romina Malaspina y un viaje especial por la Antártida (Fotos: Instagram)

“Este viaje está muchísimo más increíble de lo que imaginaba, y con personas realmente espectaculares”, expresó la modelo que está paseando por la Antártida

“Estoy TAN agradecida con el universo por todas las cosas increíbles que estoy viviendo este momento. Tengo mucho más para mostrarles pero creo que voy a ir subiendo todo eso después de que los aliens me devuelvan al mundo real, así no me pierdo ninguna aventura acá. Espero que estén muy bien también, los mantengo informados”, cerró Malaspina.

Semanas atrás y tras su participación en el Bailando 2023 que no generó mayor impacto, la ex Gran Hermano volvió a captar la atención en el ámbito de las redes sociales. En esta ocasión, el motivo de interés no radica en su presente laboral -algo que cada tanto desarrolla como dj- ni en alguna de las tantas producciones de fotos que suele compartir con sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, un anunció que realizó sorprendió y generó una avalancha de comentarios. Es que la modelo expresó su necesidad urgente de contratar un chofer privado, detallando además una serie de requisitos específicos para el puesto. En una historia publicada, Malaspina escribió directamente: “Busco urgente chofer”. Acto seguido, especificó las condiciones necesarias para los interesados en el puesto: se requiere disponibilidad a tiempo completo y residir en la zona norte o sus alrededores. Asimismo, instó a los candidatos a enviar su currículum vitae, datos personales y licencia de conducir a una dirección de correo electrónico.

Romina Malaspina

Poco tiempo después de publicar esta historia, Malaspina reveló que un joven se había puesto en contacto con ella para ofrecerse como su “chofer privado”. El mensaje recibido, de una persona que se identificó como residente de Banfield y de 23 años de edad, expresaba su interés en el trabajo y solicitaba más detalles sobre las responsabilidades y destinos a los que debería conducir. “Hola buenas tardes, yo puedo ser tu chofer. Soy de Banfield, Buenos Aires. Tengo 23 años. Contame un poco cómo es el laburo y a qué lugares hay que ir”, escribió el aspirante.

Sin embargo, la expresentadora de noticias respondió con firmeza, enfatizando la importancia de seguir las instrucciones dadas en su anuncio inicial. A través de un mensaje dirigido a todos los postulantes, la influencer aclaró: “Gente, como se solicitó en la historia anterior, por favor enviar CV y licencia de conducir sí o sí en el primer mail. Excluyente. Los que no tengan la información que se solicita, lamentablemente no podemos responder porque no llegamos con todos. Este comentario subraya la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos para ser considerado para el puesto.”