Romina Malaspina causó sensación en microbikini strapless underboob nude y pantalón de crochet

Compartió un audaz video en su perfil de Instagram y marcó tendencia con su impactante look de alto verano.

Audaz y arrasadora como ella sola sabe serlo, Romina Malaspina no deja de sorprender en las redes sociales con los looks de alto verano más trendy de la temporada. Esperando la temporada 2025 con todo, la modelo e influencer volvió a deslumbrar en su cuenta de Instagram con una apuesta de playa que no pasó inadvertida.

La influencer estrenó una microbikini color nude para el recuerdo: corpiño strapless underboob, frunces en el centro de la moldería, una arandela blanca en el delantero y bombacha colaless cavada de tiro alto.

Romina Malaspina en microbikini nude. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

Completó el look con un pantalón de crochet tipo red decolor crudo y tiro alto. Sumó complementos al look, que elevaron la apuesta al 100%. Lució un bolso de mano rayado en tonos blanco y tierra con correa de cuero, y lentes de sol de inspiración vintage con vidrio amarronado semitransparente y marco metálico.

Romina Malaspina impactó con su look. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

En cuanto al beauty look, llevó el pelo suelto con raya al medio y muchas ondas y acompañó con un make up natural pero no por eso menos llamativo: delineado cat eye en total black, sombras en tonos oscuros, máscara de pestañas, rubor rosado en las mejillas y un labial rosa claro con acabado mate.

Romina Malaspina en microbikini y pareo. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

Romina Malaspina en lencería erótica

En los últimos días, Romina Malaspina causó revuelo con un conjunto de lencería erótica que dejó a todos con la boca abierta. Para una serie de fotos en blanco y negro, la influencer y DJ posó con una dupla de ropa interior en negra con múltiples aberturas. El corpiño tiene bordados de flores a modo de pezoneras

Romina Malaspina más audaz que nunca. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

La bombacha colaless y con tiritas regulables. Sumó un portaligas al tono con detalles de satén y arandelas métalicas plateadas.

Romina Malaspina en lencería cut out. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

Por encima usó una camisa blanca oversized y coronó la apuesta de moda con un accesorio estrella: unchocker de cuero negro con detalles de arandelas metálicas plateadas que combinan a la perfección con el conjunto de lencería.

Romina Malaspina en ropa interior y camisa. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

Fuente TN