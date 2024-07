Romina Malaspina arrasó con su look blue hot

Compartió una producción de fotos que hizo en ropa interior turquesa translúcida con detalles florales en el mismo tono.

Sin dudas, Romina Malaspina es una de las it girls más aclamadas de Instagram. Sus postales en microbikini y lencería son un hit en la aplicación de fotos, donde actualmente reúne casi dos millones y medio de fieles seguidores. En las últimas horas, la rubia deslumbró con una serie de fotos en ropa interior que dejaron a sus followers con la boca abierta.

Más audaz y arriesgada que nunca, la influencer y DJ se fotografió con un conjunto de dos piezas transparente en color turquesa. ¿Los detalles del look? Se trata de un equipo de alto impacto conformado por un corpiño con taza simple y una bombacha colaless cavada y diminuta con tiritas regulables.

Romina Malaspina arrasó con su look. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

Ambas prendas cuentan con apliques de flores en el mismo tono. Elevó el look con un portaligas haciendo juego. Sin embargo, eso no fue todo. Por encima del conjunto, sumó un saco blazer gris liso.

Romina Malaspina en ropa interior celeste. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

¿El beauty look? Fiel a su estilo, la rubia se lució para las cámaras con un make up recargado a base de sombras en tonalidades marrones para la zona de los párpados que acompañó con un delineado total black estilo cat eye y máscara de pestañas al tono. Sumó también al maquillaje rubor rosado en las mejillas, iluminadores dorados para dar un efecto glowy al look y un labial rosa con acabado mate.

Romina Malaspina en lencería. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

En el pie de foto de la publicación, la modelo escribió en inglés: “¿Ya tengo tu atención?”, seguido de un emoji de mariposa celeste. En tan solo cuestión de horas, el posteo llegó a coleccionar casi 40 mil “Me gusta” y cientos de comentarios por parte de sus followers.

Romina Malaspina en bata y lencería off white

Semanas atrás, la rubia se fotografió en bata y causó revuelo en la aplicación de fotos. Para las cámaras, posó con una salida de baño off whiteque llevó sin corpiño por debajo, quedando en semitopless. En la parte de abajo, en tanto, llevó puesta una microtanga del mismo color.

Romina Malaspina en bata y lencería. (Foto: Instagram/@romimalaspina).

Acompañó el look con un make up al natural a base de sombras en tonos rosados para la zona de los párpados que acompañó con un leve delineado negro y máscara de pestañas. Sumó también algo de rubor rosado en las mejillas, iluminadores y un labial rosa claro con acabado mate.