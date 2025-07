Romina Del Plá anunció la presentación del FIT-U

“Con el Frente de Izquierda daremos batalla en la provincia para derrotar al régimen de Milei, claramente delimitados de Kicillof y el peronismo que reproducen el ajuste del FMI”

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad inscribió la alianza que integra a los cuatro partidos componentes, el Partido Obrero, el PTS, el MST e Izquierda Socialista. La alianza estará encabezada en la Tercera Sección Electoral por Nicolás Del Caño y en la Primera Sección por Romina del Plá, la dirigente docente que fue diputada nacional por la provincia. También ocuparán lugares centrales en la primera y tercera sección Néstor Pitrola, diputado mandato cumplido por la provincia de Buenos Aires y el dirigente provincial Pablo Giachello. Del Plá, Pitrola y Giachello formularon declaraciones tras un locro con 700 personas de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero realizado en Pompeya este 9 de julio.

Del Plá declaró “El Frente de Izquierda dará batalla en la Provincia para derrotar al régimen de Milei, claramente delimitado de Kicillof y el peronismo que reproducen el ajuste del FMI. Esta elección desdoblada sin precedentes de legisladores provinciales y concejales es el resultado de la crisis del peronismo, con un gobernador que busca despegarse del kirchnerismo de cara al 2027. Pero la realidad es que está reproduciendo el ajuste en la provincia como los gobernadores de todos los signos, algo que los docentes sabemos cómo nadie y lo expresamos en los masivos paros contra la paritaria de hambre que firmaron él y Baradel. Para derrotar al régimen de Milei los trabajadores nos tenemos que poner en pie como alternativa política porque el peronismo, tras el gobierno pro FMI de Alberto Fernández, Cristina y Sergio Massa es el que nos llevó a esta catástrofe social, de hambre, entrega colonial y represión que es el gobierno ultraderechista de Milei, Caputo y Bullrich. Somos quienes podemos expresar a los defraudados que en muchos casos no van a votar mediante un programa de los trabajadores”.

Pitrola a su vez se refirió al momento político que precede a la elección: “Milei es un autócrata con pies de barro, el plan aguantar hasta octubre cruje por todas partes porque no hay reservas, porque se cae el consumo, por la avalancha importadora, porque se aceleran los cierres y despidos y la gran mayoría nacional trabajadora no llega ni cerca de fin de mes. Lo sostiene el colaboracionismo de todas las alas de la burocracia sindical y más de conjunto una oposición cómplice que no excluye al peronismo, al contrario, es parte de esa complicidad por acción u omisión en tanto los gobernadores y la propia Cristina reproducen la agenda del establishment para que Milei haga el trabajo sucio y ella agite el nostálgico “volveremos”. Sólo desde las luchas de los trabajadores como el Garrahan, el INTI, la universidad, la docencia, las fábricas en lucha u ocupadas como Morvillo o el movimiento piquetero que lucha contra el hambre se presenta una oposición consecuente. Nuestro partido irá a las urnas con el Fitu de la mano de la calle y del impulso de un plan de lucha hasta la huelga general para derrotar a Milei y abrir paso a una salida de los trabajadores”.

En el mismo sentido Pablo Giachello sostuvo que: “Los facholibertarios han perdido casi todas las elecciones, pero a manos de la fragmentada y subordinada oposición de macristas, radicales y peronistas. Por eso crece la defraudación popular, porque son los que gobernaron antes y los que gobiernan ahora. Tanto en setiembre como en octubre asumimos desde el Partido Obrero y desde el Frente de Izquierda el desafío de promover un gran movimiento popular en los lugares de trabajo y de estudio, en las calles y en las urnas para derrotar definitivamente un régimen que solo sabe de atacar a los trabajadores para pagar deuda externa en favor de usureros y fugadores de capitales a costa del pueblo trabajador que es sistemáticamente reprimido. Pero no hay régimen que se haya sostenido con cárcel y bala, todos pasaron al basurero de la historia”.