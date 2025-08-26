Romero Spinelli: “La apertura indiscriminada de importaciones produce desempleo”

El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, respaldó la candidatura de Oscar Herrera Ahuad a diputado nacional y criticó los recortes y la apertura de importaciones del Gobierno nacional, destacando al mismo tiempo los programas sociales provinciales y la defensa de los sectores más vulnerables.

El vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, analizó el complejo panorama económico y político de Argentina en una entrevista exclusiva con RadioUp, poniendo el foco en la provincia. Destacó la firmeza de la Renovación en las elecciones de octubre, en contraste con la oposición, y respaldó la candidatura de Óscar Herrera Ahuad a diputado nacional.

“Creo que tenemos una excelente oferta electoral en cabeza de Oscar Herrera Ahuad… por su trayectoria, por la experiencia que tiene y lo que es fundamental que es las ganas de trabajar y defender los intereses de la provincia en un Congreso que vemos que es noticia casi toda la semana”, aseguró Spinelli.

Críticas a la política económica nacional

El vicegobernador cuestionó los ajustes y recortes implementados a nivel nacional, advirtiendo sobre el impacto en la economía real. “Subí la tasa, el crédito no es atractivo, nadie pide un crédito, o sea que hay menos plata en la calle. Como así también para financiarte cualquier tarjeta de crédito, sube la misma tasa de toma de referencia, entonces empieza a disminuir el consumo, pero notablemente”, explicó.

También alertó sobre los efectos de la apertura indiscriminada de importaciones: “apertura de importaciones… produce desempleo. Produce desempleo”. Spinelli ejemplificó la situación con la industria del almidón de mandioca, donde la entrada de productos importados más baratos afecta tanto a la producción local como al empleo.

Gestión provincial y programas sociales

En relación a la gestión provincial, Spinelli resaltó la importancia de los programas sociales como el PAS (Programa de Asistencia Solidaria) y “la vice en tu barrio”, que llevan servicios de salud y asistencia a las comunidades.

“Estoy firme todos los miércoles en el PAS… recorremos cada miércoles un barrio distinto… médico general, pediatras, nutricionistas, psicólogos y, si depende la disponibilidad, va el camión odontológico”, detalló.

Además, mencionó la Vice en tu Escuela, un programa de apoyo para estudiantes de secundaria, justificando la necesidad de estas iniciativas por la sobrecarga del sistema de salud tradicional.

Opinión sobre candidaturas y regreso de figuras políticas

Sobre las candidaturas testimoniales, Spinelli fue contundente: “Uno tiene que asumir lo que la gente votó porque te dio el voto de confianza para que vos cumpla esa función”.

Respecto al regreso de Ramón Puerta a la política, se mostró respetuoso: “hay que animarse”, y remarcó que la política necesita una combinación de juventud y experiencia.

Romero Spinelli en defensa de los sectores vulnerables

El vicegobernador también criticó con dureza los recortes en pensiones a personas con discapacidad, calificándolos como “tremendo” y “muy insensible”. Aunque reconoció la necesidad de auditorías, cuestionó el método utilizado: “se trató a los beneficiarios como delincuentes”.

Finalmente, valoró el esfuerzo de la provincia en la inclusión laboral de personas con discapacidad, destacando la reciente expo que reunió a 60 empresas comprometidas con la empleabilidad.

Fuente: Radio Up

