Romero cuestionó el “discurso vacío” de Luque

“Las familias esperaban escuchar sobre las acciones que se prevén realizar en materia de discapacidad, pero él no llevó ni una sola propuesta”, disparó la diputada nacional de Despierta Chubut.

La diputada nacional de Despierta Chubut y candidata a renovar su banca, Ana Clara Romero, participó de la asamblea mensual del Consejo de Discapacidad de Comodoro Rivadavia, una jornada abierta a la comunidad donde los candidatos fueron invitados a exponer sus propuestas y escuchar las necesidades del sector.

En el marco del encuentro, la legisladora cuestionó el “discurso vacío” del ex intendente Juan Pablo Luque y señaló que “no solo llegó dos horas tarde sino que, en lugar de acercar proyectos concretos, fue al encuentro con un discurso agresivo y a la defensiva”. Y agregó: “Las familias esperaban escuchar sobre las acciones que se prevén realizar en materia de discapacidad, pero él no llevó ni una sola propuesta”.

Le recordó además que “gracias a sus concejales se dejó sin efecto la ordenanza Pirotecnia Cero” en Comodoro Rivadavia, una conquista de las organizaciones de padres de niños con TEA que había significado un gran avance en materia de inclusión; y advirtió que “las pensiones y las jubilaciones por discapacidad están congeladas desde 2021”.

Políticas reales

Durante la asamblea, Romero expuso su trabajo en Diputados, aseguró que la verdadera política se construye con resultados, compromiso y presencia y señaló que “desde el Congreso hemos trabajado por la discapacidad y vamos a seguir haciéndolo”.

Reveló que “logramos eliminar la obligación de renovar los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) en situaciones irreversibles; presentamos proyectos para la actualización automática de las prestaciones y para la creación de talleres protegidos, trabajando en conjunto con organizaciones para mejorar el sistema y garantizar derechos”.

La diputada valoró el rol de estos espacios de participación ciudadana: “Escuchar a las familias es clave. Defender los derechos de las personas con discapacidad significa garantizar igualdad de oportunidades, trabajar con responsabilidad y transformar esa lucha en resultados concretos. Esa es la tarea que quiero seguir cumpliendo desde el Congreso”.

Romero concluyó que la deuda con la discapacidad en Comodoro y en la provincia exige propuestas concretas, infraestructura y políticas reales, con el objetivo de cumplir con la palabra empeñada y avanzar hacia una sociedad con más oportunidades e igualdad para todos los chubutenses.

“Deuda enorme” municipal

En el marco de la actividad, representantes de la institución reprocharon la falta de gestión de las últimas administraciones municipales y “la deuda enorme en materia de discapacidad en Comodoro Rivadavia”, señalando la ausencia de obras e infraestructura adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad.

“Las personas con discapacidad que se acercaban a la oficina tenían que ser alzadas, aun con sillas de rueda, para poder ingresar, e incluso las personas que van hoy a la Dirección de Discapacidad tienen que ir al Centro de Día Municipal donde conviven todos juntos de manera amontonada”, cuestionó la presidenta del Consejo Municipal, Silvina Casas, en el encuentro.

La referente del área en Comodoro aseguró que “hay una deuda enorme con discapacidad que se arrastra” y se refirió a la falta de respuestas durante la gestión de Luque en el Municipio, “donde le hemos reclamado un móvil, programas de atención a la primera infancia y un espacio propio para la Dirección”, puntualizó.

Fuente: Diario Jornada