Rolando Barbano habló sobre el rumor de romance con Marina Calabró

El periodista de policiales se sinceró sobre las versiones de un conexión amorosa con la panelista.

Desde que inició la guerra entre Iliana Calabró y su hermana menor, Marina Calabró varias personas se vieron “salpicadas” y no de la mejor manera. Este es el caso de Rolando Barbano, a quien vincularon con la panelista de Lanata sin filtro, quien además es su compañera de trabajo, y esto pareció no gustarles a ninguno. Ante esta situación, el periodista policial decidió aclarar la situación en un móvil para LAM.

“Que los portales respondan, que respondan los que dicen eso. Yo no tengo por qué hablar del tema. Hablen con Iliana o con Marina que es figura pública. Que Iliana se haga cargo de las cosas que dice”, lanzó el periodista ante las consultas del notero.

Visiblemente molesto, Barbano lanzó, “Yo soy periodista”. Así las cosas, cuando le consultaron si estaría mal tener una relación amorosa con una compañera de trabajo opinó: “No, ¿por qué tendría algo de malo?. Esas son especulaciones que hacen ustedes o Iliana Calabró”, resaltó sin vueltas.

“Yo no tengo por qué confirmar ni desmentir nada porque esto no es mi vida, hablar de esto”, aclaró Rolando y agregó: “Si Iliana quiere salir en los medios diciendo cosas que salga, me parece perfecto”.

“Preguntenle a Iliana, a Marina porque yo no tengo nada que ver en esto, en la situación de ellas”, dijo y expresó. “No sé por qué Iliana decidió hablar… Marina ya dijo lo que tenía que decir y todo el resto es mi vida”.

“Si estuviera saliendo con Marina sería cosa mía, no veo por qué tengo que contarles a ustedes con quién salgo”, lanzó y aclaró. “Si Iliana quiere hablar en los medios que de explicaciones sobre lo que dice“.

Iliana Calabró habló del romance de Marina Calabró con Rolando Barbano

Este viernes la ex vedette, Iliana Calabró sorprendió a todos al revelar en un móvil con Intrusos (América) que su hermana, Marina Calabró, apostó nuevamente al amor y está en pareja con el reconocido periodista, Rolando Barbano. Si bien era un rumor que se venía manejando en los medios, esto parece una confirmación de la fuente más segura.

“Si vos la ves contenta como estaba antes y como está ahora”, comenzó diciendo la ex modelo. Además, explicó que no habló con su hermana sobre el supuesto noviazgo, pero si se había enterado. “Lo leí por ahí, en los medios. Me parece que anda noviando con Barbano”.

“¿Te lo blanqueó?” le consultaron. “Mirá, te soy sincera. Cuando le pregunté si iba a venir a verme a Mardel me dijo que no porque tenía otro plan para el año nuevo. Entonces le pregunté “¿Sola o acompañada? No quiero que me cuentes con quién, no quiero nombres, pero quiero saber eso”. Y me dijo “acompañada”. Entonces es señal que está bien. Guglié y apareció eso. No le pregunté quién era porque iban a decir que yo hablé. En los últimos tiempos le cambió la cara a Marina”.

Marina Calabró le respondió sin filtro a su hermana Iliana

El último tiempo fue de guerra para las hermana Calabró y surgieron varios escándalos entre ellas. Sin embargo lograron arreglarse y parecía todo estaba encaminado, aunque fue solo por un momento. El nuevo enojo surgió luego de que Iliana Calabró confesara que la panelista de Lanata Sin Filtro, Marina Calabró estaba iniciando una relación amorosa con Rolando Barbano. Ante esta situación, la periodista lo desmintió y apuntó contra su hermana.

“Si estuve acompañada pero por la familia. Los temas de googlear, chicos, hay que sacarle el Google a Iliana, pensé en mandarle un jenga, cartas para que se entretenga y me suelte un poco”, lanzó la periodista sin filtro.

De todas formas, no se mostró molesta con los dichos de su hermana y admitió: “Entendí esto que ella decía de a mi me preocupaba que la pasara sola. Iliana nos invitó a pasar el 31 y yo tenía que manejar 400 kilómetros a Mar del Plata porque fue todo muy sobre la hora. Para que ella se quede tranquila le dije que estaba acompañada pero para que no se sintiera mal”.

“Yo diría que larguemos el Google y cacemos el WhatsApp. Igual no me molesta, acostumbrada a dar explicaciones estoy”, deslizó. “Escuché todo tipo de especulaciones y prefiero quedarme con esto de que ella tiene la ilusión de que yo esté bien, feliz, acompañada y lo dijo como presagio de tirarme buena onda”.

Por último, hizo frente a los rumores de romance con su compañero Rolando Barbano y sostuvo: “Si yo no cuento es porque no hay nada para contar, nada”.