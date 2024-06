Rolando Barbano habló de las disculpas públicas de Marina Calabró: “Yo la quiero muchísimo”

El periodista fue abordado por la prensa antes de entrar al programa de radio que comparte con su expareja

La novela que protagonizan Marina Calabró y Rolando Barbano continúa sumando capítulos. Al ver las repercusiones del escándalo que originó el discurso de la periodista al ganar un Martín Fierro de la Radio, el cual se lo dedicó a su expareja, ella salió a pedir disculpas por haberlo hecho ante las cámaras y ante toda la Argentina. Entonces, la palabra pasó al especialista en policiales, que enfrentó la situación.

El martes por la mañana, el columnista de Jorge Lanata fue interceptado a la entrada de Radio Mitre por la guardia periodística que buscaba la palabra del día. “¿Aceptaste las disculpas?”, le preguntaron en declaraciones recogidas por Desayuno Americano (América). Y por primera vez habló del tema.

“Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo, tengo que entrar a trabajar”, expresó Barbano, intentando resolver lo más rápido posible la situación.

En ese momento, los cronistas le preguntaron cómo estaba viviendo este momento de alta exposición mediática. “Estoy entrando a trabajar y están acá ustedes. Y no era lo que quería”, sentenció, agotado de ser el tema de conversación en los últimos días, previo a su entrada a la radio, donde integra el equipo de Lanata sin filtro.

Marina Calabró habló sobre su relación con Rolando Barbano

Su declaración se sumó a los dichos que Marina había hecho unas horas antes, también a pasos del estudio donde realiza su columna de espectáculos. Allí, la politóloga fue consultada por el vínculo con su compañero de trabajo. “¿Son novios o no?”, fue una de las tantas preguntas que se hicieron oír en la puerta de la radio. A paso acelerado para llegar al edificio, ella respondió: “No, yo nunca dije eso ni él tampoco, así que no. Somos compañeros de trabajo.Pregúntenle a él”.

se comunicó con la protagonista del hecho, quien se refirió al respecto y realizó un pedido especial:“Necesito que esto termine, no quiero hablar más del tema”.

Las disculpas de Marina

La hija de Juan Carlos y Coca utilizó su ciclo radial en El Observador para referirse a lo ocurrido la tarde del lunes. Y en alusión a la polémica declaración a su ex, decidió expresar sus disculpas.

La palabra de Marina Calabró tras la polémica con Rolando Barbano: “Si incomodé, pido disculpas”

“Es como si hubiera cometido un pecado mortal. Maté a Kennedy. ¡Se armó un quilombo! Lo único que voy a decir es que si herí o incomodé a alguien, pido disculpas porque, nobleza obliga. Pero es lo que me salió. También me genera una contradicción andar pidiendo disculpas, por lo que me brotó espontáneamente. Es raro”, comentó en medio de la emisión. “Parece que uno puede decir cualquier cosa, menos un: ‘Y a mi amor’”, continuó. Y profundizó su explicación.

“Lo de las disculpas lo digo en serio porque, lejos de mí, estuvieron las ganas de incomodar o generar algo desagradable para alguien”. Una vez más hizo hincapié en su expareja, que estuvo acompañado por su hijo Rocco en la ceremonia de premiación, y expresó: “Pido disculpas, no al mundo, sino a quien corresponda”.

La periodista le dedicó su premio a Rolando Barbano, lo cual tomó por sorpresa a los presentes en la ceremonia (Martín Fierro de Radio 2024 – América)

Respecto a su discurso, la propia Calabró mencionó que no había preparado nada, sino que fue improvisado en el momento.“Es lo que surgió del corazón y de las tripas”, le explicó a Nancy Duré luego de bajar del escenario. La panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) le volvió a consultar sobre el motivo detrás de su dedicatoria a Barbano y contestó: “No es que se me ocurrió, me brotó”.