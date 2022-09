Rodríguez Larreta: “Voy a seguir bregando por terminar con la grieta”

“No voy a transformarme en algo que no creo para que me voten porque ese camino lleva al fracaso”, resaltó el jefe de Gobierno porteño, que pasó por Marcos Juárez, en la previa de la elección comunal de este domingo. “Mis diferencias con Patricia Bullrich, si son bien manejadas, nos enriquecen”, recalcó.

De campaña en Córdoba, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró este viernes que sus diferencias con la titular del PRO, Patricia Bullrich, “enriquecen a Juntos por el Cambio”, aunque se animó a claras diferencias con los sectores más duros de la política, señalando que “si los argentinos quieren un candidato muy extremo en las elecciones del año próximo, yo no voy a ser ese candidato”.

“Mis diferencias con Patricia Bullrich, si son bien manejadas, nos enriquecen. Si la gente quiere en Argentina a un candidato muy extremo, yo no voy a ser ese candidato. No voy a transformarme en algo que no creo para que me voten porque ese camino lleva al fracaso”, resaltó Rodríguez Larreta durante un almuerzo con empresarios en Córdoba.

En ese marco, afirmó que tiene “toda la vocación de ser parte del equipo que transforme a la Argentina”, pero advirtió que es necesario “definir un rumbo y sostenerlo en el tiempo”.

Durante su visita a la provincia mediterránea, donde se reunió con distintos referentes políticos en la previa a la elección municipal del próximo domingo en Marcos Juárez, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires ratificó su “vocación anti grieta” y remarcó que “la grieta sólo trajo problemas, más pobreza y más inflación”.

Además, aprovechó la oportunidad para marcar que el Gobierno nacional “tuvo la oportunidad de promover un mensaje de unidad” luego del ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero “optó por profundizar las divisiones, las antinomias”.

“Voy a seguir bregando por terminar con la grieta”

“Voy a seguir bregando por terminar con la grieta. Eso no quiere decir que nos vayamos a poner de acuerdo con el Gobierno nacional. Veo poco o nada puntos de acuerdo, pero es un tema de actitud. Hay mucha otra gente en el sistema, en la política, con la que podemos tener un diálogo”, agregó durante una conferencia de prensa.

Al respecto, consideró que es “mucho más difícil construir un consenso con aquel que no piensa lo mismo”, pero aseguró que es “el único camino para sacar la Argentina adelante”.

Luego de haber participado este miércoles en el cierre de campaña de su candidata a intendenta de la ciudad de Marcos Juárez, Rodríguez Larreta dijo que es “muy importante poder trabajar en forma coordinada en un proyecto nacional con Córdoba, que es una de las provincias más productivas del país”.

“En Juntos por el Cambio estamos trabajando unidos, con el firme objetivo de ganar la gobernación en Córdoba y transformar la Argentina”, sentenció. Por la mañana, el jefe de Gobierno porteño compartió una caminata junto a jóvenes del PRO, visitó la metalúrgica Montich y recorrió la zona céntrica d