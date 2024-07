Rodrigo De Paul ventiló un dato íntimo que nadie se esperaba y dejó en shock a sus fans

El campeón de América habló como nunca antes de su cuerpo y aceptó responder preguntas picantes.

Rodrigo De Paul llegó a la Argentina con la mayoría de sus compañeros de la Selección y se hizo un tiempo para visitar a Migue Granados en Olga, donde habló de la reciente obtención de la Copa América, lo que significa Lionel Messi en el equipo y otros temas picantes: se animó a dar un dato desconocido de su cuerpo.

Sin vergüenza, el deportista reconoció que tiene hecha la depilación definitiva completa, y el conductor de Soñé que volaba no pudo contenerse. “¿Si no la tuvieses te crecería pelo ahí?”, quiso saber en referencia a la zona íntima, y el ex Racing retrucó: “No, creo que no, no sé, en general no tengo mucho pelo”.

Los fans de Rodrigo De Paul quedaron impactados con la revelación, ya que él no suele referirse a este tipo de cuestiones. En medio de los asombro, los seguidores aún conservan la ilusión de que se de otra oportunidad con Tini Stoessel, ya que se mostraban muy enamorados. Sin embargo, ella decidió terminar el vínculo y actualmente está instalada en México, donde graba las últimas escenas de la serie que la devuelve al mundo de la TV después de varios años.

Rodrigo De Paul visitó Olga y contó un dato íntimo que nadie se esperaba. (Foto: Olga)

El particular look de Rodrigo De Paul para ir a comer en Palermo

Rodrigo de Paul fue noticia desde que llegó a Buenos Aires, ya que asistió a la fiesta privada de la Selección argentina y tuvo una inesperada visita al predio de Racing. El raid continuó en el barrio de Palermo, en un conocido restaurante de comida japonesa donde fue sorprendido por los fotógrafos y varios fanáticos, que quedaron impactados con su particular look.

El futbolista lució un estilo Comfy, para priorizar su comodidad. Aprovechando el día cálido, optó por un buzo a juego con un short deportivo oversize, que combinó con una gorra beisbolera. En los pies, se sintió mejor con medias largas y ojotas celestes y blancas de AFA.

Rodrigo De Paul eligió un look descontracturado para comer en un restaurante palermitano. (Foto: Movilpress)

En su encuentro con las personas que lo esperaban en las inmediaciones del restaurante, el ex de Tini Stoessel no pareció incomodarse por la actividad mediática a su alrededor. En todo momento se mostró muy simpático y repartió sonrisas.

Fuente TN